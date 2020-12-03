周梓樂死因｜審裁官重看關鍵影片有新發現　稱或有助專家分析

科大生周梓樂死因研訊今（3日）踏入第14日。下午甫開庭，審裁官高偉雄便指警員昨日供稱廣明苑外圍的閉路電視拍不到肇事停車場，惟高官稱他翻看發現該些錄影為關鍵片段，可能會大大影響專家證人的分析。法庭將會重新審視片段，研究畫面放大後質素如何，並交予專家檢視分析。裁判官強調要確保調查完整、充分，「先可以安心落去」。他未有明言錄影內容，但謂：「只可以講影像非常之重要。」梓樂母親聞言抽泣。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

東九龍重案組偵緝警員魏冠傑負責索取及翻看涉案的閉路電視片段，包括肇事停車場、富康花園，以及廣明苑的閉路電視錄影。

警員曾供稱未拍到墮樓情況

代表梓樂父母的大律師鄭淑儀昨日提及警方的調查報告。報告指，魏去年11月14日將兩隻256GB記憶棒交給保安，叫對方下載廣明苑的閉路電視錄影，同月18日魏取得所有外圍及廣明苑出入口的片段；同月22日，魏第二次索片，再把64GB的記憶棒交予保安，同日取得錄音。

魏被問及該些鏡頭有無拍到墮樓情況時，一口回覆「影唔到」。鄭大狀追問會否拍攝到肇事停車場，魏亦稱沒有。

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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官稱曾翻看關鍵影像

庭上未曾播出廣明苑的錄影。裁判官今日下午表示，翻看後發現當中有關鍵影像，將會重新檢查所有片段，確保齊全準確。法庭需時研究，亦不知道專家要花多少時間分析該些片段。

魏冠傑前日供稱，停車場閉路電視最後一次拍到梓樂，為凌晨1時1分39秒，當時梓樂由二樓車路步行至三樓。8秒後，二樓畫面出現閃光，魏認為那是梓樂墮樓時身驅反射燈光所致。研訊主任透露會傳召專家分析該閃光如何形成。

研訊明續。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述當晚事發經過。(詳看下圖)