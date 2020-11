張敬軒演唱會︱關智斌尾場現身　IG互動網友眼冤：使唔使呀你兩個

張敬軒(軒仔)一連八場於紅館舉行的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》,昨晚(29/11)來到尾聲。軒仔開演唱會當然獲不少好友到場力撐,惟許多樂迷均不見軒仔老友關智斌(Kenny)身影,以為他沒有現身支持。豈料Kenny於周一(30/11)凌晨在IG分享一張於紅館現場影的照片,發文大讚軒仔是「the greatest showman」(最偉大的表演者),估計Kenny是在開場一段時間後才入場,Kenny更在文尾撐軒仔撐到出面:「U did it again.」(你再次做到了)

張敬軒演唱會︱疫市「加場」最平$38有得睇 關智斌尾場現身支持

Kenny現身支持老友軒仔演唱會,兩人IG互動相當sweet。(IG@kennyjr)

軒仔對於老友到場當然相當興奮,深夜sweet爆回覆:「And you are here again!」(你又再次來到這裏)令人不禁思疑難道Kenny二刷軒仔演唱會?網友看到二人甜蜜互動,跟住隊尾調侃他們:「使唔使呀你兩個」、「有kenny 先唱只是太愛你」。有網友意味深長留言:「人哋睇咗三場喎 應該係 again & again」。無論Kenny是看了兩場定三場,都顯示他們真是好友情深Friend到暈。

點擊下圖觀看更多軒仔到場好友:

+ 3 + 3 + 3

點擊下列圖輯欣賞軒仔On Stage風采: