張敬軒演唱會︱關智斌尾場現身　IG互動網友眼冤：使唔使呀你兩個

張敬軒（軒仔）一連八場於紅館舉行的《張敬軒X香港中樂團盛樂演唱會》，昨晚（29/11）來到尾聲。軒仔開演唱會當然獲不少好友到場力撐，惟許多樂迷均不見軒仔老友關智斌（Kenny）身影，以為他沒有現身支持。豈料Kenny於周一（30/11）凌晨在IG分享一張於紅館現場影的照片，發文大讚軒仔是「the greatest showman」（最偉大的表演者），估計Kenny是在開場一段時間後才入場，Kenny更在文尾撐軒仔撐到出面：「U did it again.」（你再次做到了）

張敬軒演唱會︱疫市「加場」最平$38有得睇 關智斌尾場現身支持

Kenny現身支持老友軒仔演唱會，兩人IG互動相當sweet。（IG@kennyjr）

軒仔對於老友到場當然相當興奮，深夜sweet爆回覆：「And you are here again!」（你又再次來到這裏）令人不禁思疑難道Kenny二刷軒仔演唱會？網友看到二人甜蜜互動，跟住隊尾調侃他們：「使唔使呀你兩個」、「有kenny 先唱只是太愛你」。有網友意味深長留言：「人哋睇咗三場喎 應該係 again & again」。無論Kenny是看了兩場定三場，都顯示他們真是好友情深Friend到暈。

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