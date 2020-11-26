調查指近半市民聖誕消費意欲下降　外出用膳慶祝跌一半

下月聖誕節將臨，疫情反覆仍影響市民慶祝節日的意欲和消費模式。新城財經台今天（26日）公布「疫情下港人聖誕消費模式」調查，結果顯示近半市民聖誕消費意欲下降，原因主要是擔心疫情和預期經濟轉差，可見他們對市道持保守態度。 調查發現市民習慣網上購物，選擇外出用膳慶祝聖誕節的市民亦顯着減少。

新城財經台調查了市民在聖誕的消費意欲、疫情下的消費模式和習慣等，調查結果在「數碼體驗營銷大獎 2020」活動上公布。（陳家怡攝）

新城財經台在10月至11月以網上問卷訪問4,100多名市民，年齡介乎18-65歲，調查了他們在聖誕的消費意欲、疫情下的消費模式和習慣，以及電子消費的情況等。調查結果在「數碼體驗營銷大獎 2020」活動上公布。

調查發現，近半受訪者本年會減少在聖誕節消費，而有四分一人表示消費不變，而去年只有3成多人表示縮減消費。他們對市道持保守態度，主要是擔心疫情和預期經濟轉差。

調查發現，網上購物成為了市民生活的一部分，有近9成人在過去半年有網上購物。有19%受訪者平均每星期至少網上購物一次，而23%受訪者表示，其網上購物額佔全年總消費4成或以上。快捷方便，價格較為便宜。

有超過4成人表示，會使用網上平台購買聖誕禮品等，相比起去年的25%和前年的22%，分別增加約一倍。

調查發現，外出用膳慶祝聖誕節的市民比上年減少約一半，而購買外賣的市民則增加約一半。選擇外出用膳的市民由去年的73%跌至今年的47%，買外賣的則由去年17%升至今年的32%，近4成人表示聖誕會留在家中做飯。

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新城廣播有限公司營銷及數碼業務總經理梁耀宗表示，是次調查在第四波疫情前完成，預料市民消費態度將更保守。他指，疫情比去年社會事件對市場打擊較嚴重，市民擔心疫情和因應限聚令，更多人會留在家中歡度佳節。經濟前景不明朗，他相信市民寧願減少消費，積穀防飢。

商務及經濟發展局副局長陳百里在活動上表示，過去一年各行各業經歷前所未有挑戰，數碼科技有助企業渡過難關，疫情亦加快科技發展步伐，政府會支持業界。