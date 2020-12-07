綠領行動推工商廈塑膠回收　半年收逾一公噸　參與租戶：無咁內疚

塑膠雖然方便使用，但棄置後處理不當容易對環境造成污染。近年本港工商業每日平均棄置塑膠量有上升趨勢，至2018年棄置量更達每日1,099公噸，而不少回收商因運輸成本問題，拒到工商業大廈接收塑膠回收物，令棄置量雪上加霜。 環保團體綠領行動獲回收基金撥款，推行全港首個工商廈塑膠回收計劃，並於今年6月起收集包括保鮮包裝紙、速遞包裝袋等。截至今年11月底，已有27座工商廈參與計劃，回收量達1,598公斤。有租戶指計劃提供回收塑膠渠道，「唔使棄置咁多垃圾去堆填區，無咁大罪疚感」。由於計劃回收期至明年11月，綠領行動就希望計劃可延續下去。

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工商業棄膠量3年增12.5%

目前本港回收計劃未普及至工商廈，不少環保署推行的塑膠回收計劃範圍主要亦只覆蓋家居住宅；加上由於運輸成本高昂，不少回收商拒到工商廈接收塑膠。在此情況下，工商業棄置塑膠廢物到堆填區的數量，由2016年每日平均875公噸，增加至2018年的1,099公噸，增幅為12.5%。

綠領行動就獲回收基金資助710萬元，推行「本地工商業廢塑料轉運中心試驗計劃」，為工商大廈提供收集、運輸、處理及打包的服務，再讓回收商可直接到綠領行動設立的中央收集點取走回收物運到廠房處理，並生產原材料出口。

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回收最多為包裝保鮮紙

綠領行動項目經理王家智指，計劃涵蓋5種類型的塑膠，包括包裝保鮮紙、膠袋、膠樽、速遞袋及即棄食物容器。計劃時間由2019年11月至2022年2月，而首半年為準備期，最後三個月則須整理報告，即回收期由今年6月至明年11月。截至今年11月底，回收量達1,598公斤，而收集到最多的為包裝保鮮紙，佔43%；其次為膠樽，有33%。目前有27棟工商廈參與，目標參與大廈數目則為50間，王形容反應比預期踴躍。

計劃場地主管黎倩婷表示，團隊會以單張等推動計劃，亦會在大廈不同樓層擺放「期間限定」的回收桶，希望吸引租戶使用。然而一開始亦面對不少困難，包括青衣的工商廈中，曾有包裝保鮮紙被機油污染，致不可回收；亦有租戶將回收桶當垃圾桶，「成盒未食過乾炒牛河棄置喺回收箱，發臭晒」。團體在相關回收箱上張貼針對性告示提醒後，情況終有所改善。

減少棄置至垃圾桶 清潔工「無咁辛苦」

位於九龍灣的鴻力工業大廈是計劃的參加者一，其管理公司康業服務有限公司助理總經理黎家賢表示，該公司與綠領行動一直有合作，由於大廈中不少租戶是物流公司，產生大批包裝物料廢物，故積極參與計劃，更自行製作橫額為計劃宣傳。黎坦言未參與計劃前僅得三色回收桶予租戶使用，惟因容量太少，「成日都好爆，無奈好多塑膠廢物最後都要去堆填區。」她稱參與計劃後，棄置到普通垃圾桶的塑膠量明顯減少，亦減輕清潔公司負擔。

該大廈的租戶蔡先生經營網購公司，他稱不少貨物均以保鮮綑膜包裹，但因三色回收桶並不可棄置保鮮綑膜，故以往均會棄置到普通垃圾桶，「最高峰個時一日可以儲到大半個人咁高，就咁棄置其實有罪疚感。」故現時他會將保鮮綑膜累積三至四日，其後棄置到計劃中的回收桶，「都好方便，同埋對環境好啲。」

位於葵涌的盈業工業大廈亦有參與計劃，該大廈清潔承辦商主管楊淦笑言，參與計劃前普通垃圾桶「幾乎日日都爆」，「好多包裝用嘅膠，同事都做到好辛苦。」現時不少租戶會自行將塑膠廢物自行棄置到計劃中的回收桶，楊估計普通垃圾桶廢物量減少20%，「間接同事工作無咁辛苦，環境都好好多，曱甴都少咗。」