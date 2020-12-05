油污襲岸｜海岸離奇現油脂染黑膠樽　港府調查無果　義工嘆難回收

近月大量被染黑或沾上油脂的膠樽湧上海岸，蹤跡至少遍及香港東面及南面至少12處，重災區包括蒲台島、清水灣及石澳，有海岸清潔義工曾分別在三地發現數百個「黑樽」，但油污難清，回收無望。 《香港01》就油污問題曾向多個政府部門查詢，政府發言人統一回覆指，海事處派員巡查期間，沒有發現油污及污染源頭。今年首十個月，海事處在全港水域共清理32宗油污個案，僅一宗發現污染源頭及作出執法行動。

▼黑色油脂粘附海廢情況▼

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近月不時有海岸清潔義工在網上分享，在香港以東海岸，常發現海洋垃圾粘滿黑色油污，包括大批膠樽被染黑，污跡並非用水就可沖走。有義工無奈指，「要清走層油污嘅話，我真係換10對3M手套都搞唔掂」。記者曾聯絡其中一名義工阿冰，他於今年9月下旬，首次在南丫島石排灣發現黑色油脂污染物蹤影，起初還以為是木炭，摸上手才發現是粘附油脂的海洋垃圾。

隨後在清潔海灘期間，他分別在石澳泳灘、鶴咀垃圾灣、鶴咀海岸保護區東面石灘、清水灣檳榔灣、塔門弓背灣、塔門疊石等12處，再次發現這些粘附黑色油脂的海洋垃圾，當中清水灣、蒲台島及石澳均成重災區。以較容易發現的膠樽為例，每處至少發現數百個被沾污的膠樽，還有發泡膠、漁網等。阿冰在超強颱風山竹襲港後，活躍於海岸清潔活動，他形容，今次是首次發現如此廣泛的油污問題，「以往執到膠樽就算好殘舊，都唔會染黑，依家都畀油污包圍，好難回收，只可以當垃圾」。他曾向環保署反映問題，但久久未獲回覆。

環團料油污屬小規模 海廢問題更嚴峻

綠惜地球高級項目主任劉兆朗表示，恆常參與淨灘活動的義工間中都會發現沾有油污的海洋廢物，但他認為今次問題不算大規模污染，估計不是因沉船或大規模漏油事故造成，或涉海上交通工具漏油。他又指，海洋廢物「執一世都執唔完」，要靠政府追尋污染源頭，例如有否漁業活動當海洋為垃圾桶，即棄塑料產品生產商及經銷商亦有責任回收塑膠；若有大型事故，更需披露受影響範圍。

生態教育及資源中心總監程詩灝估計，在海洋長年累積的垃圾或被大浪衝上岸，加上受東北季候風影響，或導致香港東面海岸較多海洋垃圾，但他更擔心海洋生物誤吞垃圾。

海事處無發現油污及污染源頭

《香港01》就油污問題，向多個政府部門查詢。據港府有關部門的統一回覆，環保署在今年9及10月期間，分別接獲市民報告，於南丫島石排灣、鶴咀垃圾灣、鶴咀海岸保護區範圍及蒲台島南氹石灘，發現沾有黑色油污的海岸垃圾。環保署已派員實地視察，並通報食環署及漁護署，及後食環署已派服務承辦商到垃圾灣、石排灣及蒲台島清理。當局回覆時稱，由於收集到的膠樽已受污染，故不可回收。漁護署曾派員到鶴咀海岸保護區巡視及清理有關污染物，但未見對該處生態有不良影響。

環保署亦將個案通報海事處跟進，惟海事處派員巡查期間，沒有發現油污及污染源頭。根據海事處記錄，今年1月至10月期間，總共接獲126宗油污報告，巡查後發現32宗油污報告屬實，大部分是輕微事故，已立即安排承辦商清理，包括使用清污船上的高壓噴灑海水裝置，稀釋海面油膜和使用吸油物料，收集海上漂浮的油污。海事處人員亦到附近一帶水域尋找污染源頭，只有一宗成功發現源頭並採取執法行動，其餘94宗在巡查涉事地點及附近一帶水域後，並無發現油污。

翻查資料，今年6月底在港島南區深水灣泳灘亦曾發現油污，在浮波及防鯊網均黏滿黑色油污，有泳客上岸後發現手腳均沾上，用梘液亦洗不掉。海事處當時派員在深水灣及熨波洲一帶水域巡邏，但調查同樣無果，並未發現深水灣泳灘對開海面有任何油污狀況。