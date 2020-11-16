環保署推智能積分卡　回收物可換日用品　強調不儲存個人資料

環保署今日（16日）通過智能回收系統先導計劃，推出「綠綠賞」智能積分卡，通用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡。 市民提交不少於兩公斤的回收物後，經簡單登記可領取積分卡，發言人強調積分卡不會儲存任何個人資料。計劃初期「綠綠賞」積分可兌換日常生活用品及糧油乾貨，也有環保日用品，例如竹漿廁紙、毛巾及環保手挽袋等。

環保署今日（16日）通過智能回收系統先導計劃，推出「綠綠賞」智能積分卡，通用於由「回收環保站」、「回收便利點」、「回收流動點」及「社區智能回收車」組成的社區新回收網絡。（資料圖片 / 政府新聞處）

環保署重新塑造「綠在區區」品牌，把現有的九個社區環保站會改稱為「回收環保站」；22個提升規模的社區回收中心會易名為「回收便利點」；超過100個「回收流動點」會以街站形式，在全港各區每周定時定點運作。這三組設施加上「社區智能回收車」構成全新的「綠在區區」社區回收網絡，接收廢紙、金屬、塑膠、玻璃樽、「四電一腦」、小型電器、充電池、慳電膽及光管。收集到的回收物會經過分揀，再運送至合適的下游回收商作後續處理。

環保署發言人提醒，登記換領「綠綠賞」積分卡所提交的回收物不能同時獲發「綠綠賞」積分，鼓勵市民以家庭作為單位，共用同一張積分卡，加快賺取積分；而換領禮物時，必須出示積分卡。環保署由今日起推出為期兩周的推廣計劃至11月30日，市民可以在「回收環保站」和已投入服務的「回收便利點」以優惠方式，提交不少於一公斤的回收物，即可登記領取「綠綠賞」積分卡。

22個「回收便利點」將於年底前陸續投入服務

環保署在18區設立22個「回收便利點」，將於年底前陸續投入服務，並延長每天服務時間至早上九時至晚上七時；除聖誕節及農曆新年假期外，全年開放；增設夜間自助回收服務等。