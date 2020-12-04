新冠肺炎｜Skypark四人染疫　到訪市民：如見告示或即刻調頭走先

本港新冠肺炎進入第四波疫情，衞生防護中心昨晚（3日）更新確診者住宅名單，其中位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。

有到Skypark探訪朋友的陳先生指不知道大廈有4人確診，得悉後認為大廈張貼的告示不足夠，又笑言如果見到有相關告示「我可能會即刻調頭走先」。亦有住客表示，會減少回到住所，但認為「擔心唔嚟」，會先「做好自己」。

位於旺角鬧市的Skypark新增4名確診者，當中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。 (曾凱欣攝）

衞生防護中心昨晚更新確診者住宅名單，位於旺角鬧市的Skypark，昨新增4名確診者(#6539、#6540、#6559、#6581)，其中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，暫時無跡象顯示大廈出現爆發，相關個案尚在調查中。

陳先生指不知道大廈Skypark有4人確診，笑言如果見到有相關告示「我可能會即刻調頭走先」。（曾凱欣攝）

大廈告示不足 陳生：如果知我可能會即刻調頭走先

有到Skypark探訪朋友的陳先生指不知道大廈有4人確診，得悉後認為大廈張貼的告示不足夠，笑言如果見到有相關告示「我可能會即刻調頭走先」，又指會將消息轉告在此居住的朋友。雖然大廈未有在門外張貼告示，但他認為大廈的防疫措施尚算足夠，門口設有酒精搓手液予住客使用。被問到出入是否擔心，他就指「戴咗口罩都ok嘅」，出入亦會注意雙手清潔。

大廈染疫人士其中一人潛伏期間曾前往紅館觀看張敬軒演唱會。陳先生直言「去呢啲咁多人嘅地方，演唱會唔係咁好」，自己會減少去多人聚集的地方，避開高風險傳播活動。

住客擔心疫情 會減少回到住所

住客張先生指，從新聞得悉有4人確診後「驚瀨嘢」，故很擔心，又表示Skypark並非唯一住所，故往後會減少回來，「之前一星期（會返）四至五日」。

另一住客Jenni指，從大廈張貼的告示得悉有人確診，不過認為大家對疫情的意識很高，故不太擔心。被問到是否知道哪一層住客確診，她就表示亦曾查問職員，但對方就因私人理由拒絕回答。

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