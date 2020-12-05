公務員JRE試照辦　800人九展應考　銅芯口罩入場遭拒須換外科口罩

第4波疫情之下，政府大幅收緊「限聚令」，中小學須停課，部分表演場地亦要關閉。惟政府今日卻繼續在九龍展貿中心租用兩個展貿廳，舉行聯合招聘考試（JRE)，每個展貿廳有約400人，共800人應考，困在試場3小時。有考生戴銅芯口罩到場，被職員指不合規，提供外科口罩更換。雖然入場需量體溫，但有人即使體溫過高亦可先站一旁撥涼後再探熱，考試期間亦聽有咳嗽聲。 有考生指，半年前已報考JRE，當時無港區國安法及宣誓等問題，現時感「政府工都冇特別好」，聘請也未必接受。

有考生（紅衫男子）戴銅芯口罩到場，被職員要求更換外科口罩。（鍾妍攝）

今日九展兩個展貿廳有共800人應考，入場前要先交健康申報表及探熱。有考生戴上政府派發的銅芯口罩，但被試場門外的職員指必須佩戴外科口罩，並即時提供外科口罩予他更換。

宣誓效忠特區減考公務員意欲

考生陳小姐指，政府工薪高糧準，對政治無意見。（鍾妍攝）

考生：唔覺得政府工有咩特別好

港區國安法加上現時入職公務員要宣誓效忠特區，應屆畢業生林先生坦言，會影響任職公務員意欲，是次應考主要是家人建議先考試，但若獲聘用需再考慮是否接受。

考生Vannessa亦是應屆畢業生，已於大學找到工作，她指半年前已報考JRE，當時並無國安法或宣誓問題，故有意一試報考，現時「唔覺得政府工有咩特別好」，認為即使高薪也不想「做啲咁廢嘅嘢」。

另一考生陳小姐則看準政府工薪高糧準，在疫情下在家工作也「出足糧」，不易炒人。

疫情下400人聚在同一會堂，考生王先生認為防疫粗疏，入場前雖要探熱，但見有人即使體溫過高亦可先站一旁搧涼後再探熱，考試期間亦聽到人咳嗽。

試場內考生「左右坐」，前方座位靠左，後方座位就會靠右，以保持社交距離，場外亦有貼上告示，呼籲考生保持1米社交距離。

▼12月2日起收緊防疫措施▼