新冠肺炎｜博愛醫院79歲翁送院期間惡化　與妻同初步確診入ICU

第四波新冠肺炎疫情惡化，衞生署今日（5日）公布新增101宗新冠肺炎確診個案，當中包括29宗無源頭個案，有63宗與其他本地個案相關。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日（4日）一名79歲男病人在家中感到頭暈，致電救護車送院博愛醫院治療，其間情況轉差要使用高濃度氧氣治療；病人到達醫院急症室後到一號急救房進行診治，期間需要插喉，醫院為他及陪同入院的74歲太太進行冠狀病毒病測試後，發現二人報告為初步陽性，現時二人情況危殆，於屯門深切治療部留醫ICU。

病人於急症室治理期間，與其急症房相通的2號急症室有一名73歲男病人正進行治療，現時他被列為緊密接觸者，需要進行隔離檢疫。

79歲老翁在家中感到頭暈，昛致電救護車送往博愛醫院治療，其後發現為初步確診個案。（資料圖片）

老翁在家頭暈召救護車送院 途中需聞氧氣

劉家獻表示，昨日（4日）中午時分的一名79歲老翁在家中感到頭暈，致電救護車送往博愛醫院治療，惟期間病情持續轉差，需要使用高濃度氧氣治理。該名病人到達醫院急症室後到一號急救房進行診治，醫護人員為他進行一系列急救，期間需要插喉，其後轉往深切治療部的獨立病格留醫，醫院為他進行冠狀病毒病測試後，發現他的報告為初步陽性。

太太陪送院時同感不適 病情轉差

劉續說，病人的74歲太太，到達醫院後亦表示感到不適，送往監測病房留醫，其新型冠狀病毒測試結果同樣為陽性，期後她的情況同樣轉差，兩名病人現時轉往屯門深切治療部留醫，現時情況危殆。

起收緊防疫措施▼

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劉家獻指，醫院的感染控制組調查後，其接觸過確診者的醫護人員均有穿上合適防護衣物，現時無職員被列為緊密接觸者。不過老翁於急症室治理期間，與其急症房相通的2號急症室，正有另一名73歲男病人接受治療，現時他被列為緊密接觸者，需要進行隔離檢疫，其測試結果臨時為陰性，情況穩定。