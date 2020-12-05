強制檢測｜4萬的士司機最遲22日做檢測　否則25日起禁開工一個月

新冠疫情第四波疫情嚴峻，近日平均每日有超過80個個案，政府正為特定群組人士進行強制檢測行動。運輸署表示，為的士司機而設的一次性強制檢測計劃將於下周三（12月9日）展開，全港各區合共13個專屬檢測中心將會投入服務，為期共兩星期直至12月22日為止。政府呼籲的士司機盡早參與是次檢測，以保障個人安全，並協助減低社區傳播的風險。

運輸署表示，為的士司機而設的一次性強制檢測計劃將於下周三（12月9日）展開，全港各區合共13個專屬檢測中心將會投入服務，為期共兩星期直至12月22日為止。（資料圖片）

因應疫情的發展，食物及衞生局局長今日（5日）按《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章）發出「強制檢測公告」，規定擬於2020年12月25日至2021年1月23日期間駕駛的士的人士，須按照公告指明的規定及程序，接受2019冠狀病毒病的聚合酶連鎖反應核酸檢測。

運輸署指，上述的士司機須在12月9日至22日的兩周內期間，到運輸署為的士司機而設的專屬檢測中心，接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集的免費病毒檢測服務。的士司機須以電話登記預約，並在指定時段到指定檢測中心接受檢測服務。若有的士司機未能安排前往運輸署的專屬檢測中心進行檢測，他們亦可自費自行前往由衞生署認可私營化驗所（名單見www.coronavirus.gov.hk/pdf/List_of_recognised_laboratories_RTPCR.pdf），包括政府設立的社區檢測中心（名單見www.communitytest.gov.hk/zh-HK/），並按相關職員的指引進行檢測。

▼衞生署認可私營化驗所▼

相關的士司機在接受檢測後，須取得並保存檢測報告或載有檢測結果的電話短訊或電郵通知，以於2020年12月25日至2021年1月23日期間供執法人員查核。若任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處即將實施的5,000元定額罰款，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，一經定罪，可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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運輸署提醒司機，需盡早透過登記熱線預約檢測服務，並必須妥為保存載有檢測結果證明的電話短訊通知。自費自行安排檢測的的士司機則須保存檢測結果報告。此外，於為的士司機而設的專屬檢測中心接受檢測服務的的士司機會獲發「的士司機強制檢測名牌」，並可將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。