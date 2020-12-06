源頭不明個案居高　張建宗指不排除再收緊措施或任何可能性

新冠肺炎疫情反覆，第四波確診個案數字，連日持續處於高位，政務司司長張建宗今（６日）指，源頭不明個案比例居高不下，病毒在社區廣泛傳播；為嚴控疫情，政府已採取非常嚴厲的社交距離措施，冀市民理解和配合，政府會因應情況部署，不排除再有其他收緊措施或任何可能性。

張建宗今於網誌表示，政府現時採取三管齊下的策略，針對感染群組或高風險人士的強制性「須檢必檢」、安排目標群組進行的「應檢盡檢」和為滿足市民希望安心而提供的「願檢盡檢」服務。

張建宗指，已有逾5600人進行強制檢測，並找出122宗初步確診個案，反映強制檢測有效。（資料圖片／高仲明攝）

其中，多次引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），強制不同人士進行檢測，截至12月4日，已有超過5 600人按規定進行檢測後將結果通知政府，並已透過社區檢測中心共找出122宗初步確診個案，反映強制檢測有成效。

（政務司司長網誌圖片）

社區檢測中心 已為超過11萬人提供檢測

而現時持續進行的檢測群組連同一些臨時檢測安排，例如於荃灣、大埔、九龍城及黃大仙區設立的流動採樣亭等，特定群組檢測11月平均每天測檢近7 000個樣本；而社區中心檢測中心自11月15日開放以來，截至12月4日，社區檢測中心已為超過110 000人提供檢測服務。

（政務司司長網誌圖片）

正安排在指定主要港鐵站派發樣本包

而政府正安排，在指定主要港鐵站派發樣本包，方便市民索取後自行採集樣本，再交到指定地點作病毒檢測，下星期會進一步增加各個樣本包派發點的派發數量；而上星期宣布５間新增社區檢測中心亦將於下周陸續投入服務。

▼12月2日起收緊防疫措施▼

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竹篙灣第三期設施將於本周起分批啟用

至於社區檢疫及治療設施，張建宗指，近日疫情嚴峻，現有檢疫中心容量已接近飽和，政府已徵用三所酒店作檢疫用途，合共提供約1 000個檢疫單位，令檢疫中心總容量增加至約3 500個。另外，竹篙灣第三期設施共1 700個檢疫單位亦已竣工，並會於本星期開始分批啟用。

不排除再有其他收緊措施或任何可能性

他指，為嚴控疫情，政府已採取非常嚴厲的社交距離措施，進一步收緊羣組聚集規定，以減低人流及社交接觸，冀市民理解和配合。政府會因應情況部署，不排除再有其他收緊措施或任何可能性。