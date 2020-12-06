陳茂波指今年度財赤逾三千億元成規模最大　料明年財案仍有赤字

財政司司長陳茂波今日（6日）在網誌表示，今個年度政府的財政有超過三千億港元的赤字，這將是本港歷來赤字規模最大的一年，又指下年度政府總體支出增加及收入減少，似是無可避免，估計2021/22年度仍會是一份赤字預算。

（陳茂波網誌圖片）

財政儲備消耗速度非常急促 一年間急降到僅餘約14個月

陳茂波指出，財政預算案的諮詢工作正式展開，考慮到新冠肺炎疫情近況，今年與不同界別舉行的諮詢會，大部份將轉為以線上形式進行。他表示，今次經濟下行周期財政儲備消耗的速度非常急促，由年初時相當於23個月的政府開支，一年間急降到僅餘約14個月，承認「面對赤字急升、儲備急降的情況，我們不能掉以輕心，特別是政府的經常開支正邁向每年五千億元的水平，相當於1997年回歸時的三倍多！」

他稱小數怕長計，任何經常開支一旦呈複式增長，肯定會對政府財政有深遠影響，估計2020/21年度會增至接近5000億元，當中還未反映今年初行政長官公布的十項民生新措施，包括將兩元乘車優惠的合資格年齡門檻由65歲降至60歲，單計這措施一年涉及的額外經常開支便達60億元，而隨著人口高齡化，相關的額外開支增速會相當快。

陳茂波指小數怕長計，任何經常開支一旦呈複式增長，肯定會對政府財政有深遠影響，估計2020/21年度會增至接近5000億元。（陳茂波網誌圖片）

指示各部門人手編制應維持「零增長」



在今年度的財政預算案中，陳茂波指出政府開支將進入整固期，有必要先聚焦將資源用好，故在編製下年度預算之初，已指示各部門人手編制應維持「零增長」，但會維持積極的財政政策，主要透過工務開支等投資和非經常開支以增加需求，緩和經濟調整的壓力。

他又指，在經濟下行之際談減少支出、增加稅收，且要避免遏抑經濟恢復的動力和信心，本質上有一定的矛盾與難度，也不容易符合逆周期財政政策的理念，認為如何「在危機中育先機、於變局中開新局」，值得深思籌謀。