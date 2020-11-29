陳茂波指住屋價格遠高市民可負擔水平　目前不具備「撤辣」空間

財政司司長陳茂波今日（29日）在網誌中表示，在目前經濟環境下，撤銷非住宅物業雙倍印花稅（DSD），不容易令非住宅物業市場回復熾熱炒風，是讓需求管理措施退場（「撤辣」）的一個合適時機。 他又指，現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間，強調當局會密切留意市場情況，作持續動態評估，認為毋須就「撤辣」訂出硬指標或時限。

陳茂波表示，現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間。（陳茂波網誌）

陳茂波在網誌提及，根據差餉物業估價署的指數，相比2018年或2019年的高峰，寫字樓售價累計跌19%，零售商舖跌17%，分層工廠大廈就跌13%，期內商用物業交投疏落，例如寫字樓季度成交宗數由去年第二季超過300宗的高位，急降到今年第一季僅有100宗的有紀錄以來低位；商舖季度成交宗數亦由近460宗降至不足200宗。

他指出，不少持有商用物業的公司，在面對經營或周轉壓力時，即使想透過將物業抵押貸款或出售套現以解燃眉之急，也面對較大困難，故向政府建議撤銷非住宅物業雙倍從價印花稅（DSD），冀能減低交易成本，讓面對財政困難的業主較易促成交易以靈活周轉。

住宅樓價與2010年相比累計升逾一倍 仍高於一般市民可負擔水平

在住宅物業方面，陳茂波表示，現時住宅樓價與2010年引入需求管理措施前水平相比，累計升幅超過一倍，即使本港經濟持續五個季度呈負增長，期內住宅樓價累計僅回落不足3%，反映住宅市場仍然堅挺，住屋價格仍遠高於一般市民可負擔水平。因此，他認為現階段不具備放寬住宅物業市場需求管理措施的空間。