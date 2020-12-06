新冠肺炎｜邱達昌旗下　觀塘帝盛、海景絲麗酒店料將作檢疫中心

本港新冠肺炎疫情未回落，確診者數量眾多，患者的密切接觸者也有2,000多人，逼爆檢疫中心。連同在12月3日起開始啟用的荃灣絲麗酒店，本港現時有5間檢疫中心，提供2,800多個檢疫單位，截至昨日（5日）早上僅餘約350個可即時使用，比率為12.5%。 據了解，政府已與荃灣絲麗酒店所屬的帝盛酒店集團商議達成，再將旗下的觀塘帝盛酒店和香港海景絲麗酒店，用作檢疫中心，兩間酒店的職員接受查詢時都確認已被政府租用。其中香港海景絲麗酒店職員指由12月9日起，該酒店就會被用作檢疫用途，現時於酒店檢疫的人需搬到其他酒店。記者正向兩間酒店查詢。

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至昨早僅餘356個檢疫單位

本港現時有5間檢疫中心，分別是柴灣鯉魚門公園及度假村、少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心、竹篙灣檢疫中心，以及在12月3日起開始啟用的荃灣絲麗酒店，該酒店是首間成為檢疫中心的酒店。

這5間檢疫中心共提供2,885個單位，但截至昨天早上9時，僅餘356個單位可即時使用，已使用的2,095個單位，共住了2,465人，均是確診患者的密切接觸者。其中，荃灣絲麗酒店有409間房，現時有276間已被使用，住了349人，餘下106間房可使用。

海景絲麗酒店本月9日轉作檢疫中心

據了解，觀塘帝盛酒店及油麻地香港海景絲麗酒店，很大可能也會用作檢疫中心，兩間酒店的職員都確認已被政府租用。觀塘帝盛酒店職員表示，該酒店會被政府用作檢疫中心，供密切接觸者入住，但何時啟用等資料則暫未能提供，稱稍後會有人回覆。

海景絲麗酒店的職員就稱，該酒店由12月9日起會被政府用作檢疫中心，現時於酒店強制隔離1４日的回港人士需搬到其他酒店，不同房間人士會被安排到不同酒店繼續檢疫。

下午在海景絲麗酒店外所見，已有穿着防疫裝備人員到達酒店打點。

觀塘帝盛酒店職員表示，該酒店將會被政府用作檢疫中心。 (資料圖片／羅君豪攝)

梁子超建議搬強制隔離住客前告做檢測

呼吸系統專科醫生梁子超認為，若酒店安排本身在酒店內強制隔離14日的回港人士到其他酒店，需注意相關的風險，因不能排除有人已發病，酒店應該先呼籲有病徵者接受檢測，陰性才安排他們轉到其他酒店檢疫，否則在轉移的過程或造成傳播。他認為，若酒店能安排強制隔離人士集中轉到一間酒店會較好，亦應安排專車接送。

觀塘帝盛酒店職員表示，該酒店將會被政府用作檢疫中心。 (資料圖片／羅君豪攝)

邱達昌仍留院 邱太已康復出院

帝盛酒店集團成立於2007年1月，是遠東發展有限公司的全資附屬公司，主席兼行政總裁邱達昌及太太邱吳惠平確診新冠肺炎，截至昨日邱達昌仍留院，而邱太則已出院。