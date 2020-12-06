The Upper House餐廳Café Gray Deluxe員工中招　暫停營業至周二

本港疫情嚴峻，多間餐廳員工或食客中招，衞生署衞生防護中心今(6日)公布，今日新增95宗確診個案，初步確診亦有逾50宗。 位於金鐘太古廣場的知名酒店The Upper House(奕居)公布指，旗下Café Gray Deluxe餐廳一名員工，於昨(5日)證實初步確診，餐廳已暫停營業，進行清潔消毒，預計後天(8日)重開。

位於金鐘太古廣場的The Upper House(奕居)於其官網公布指，旗下Café Gray Deluxe餐廳一名員工，於昨(5日)證實初步確診。(The Upper House官網截圖)

The Upper House表示，涉事餐廳的所有員工，均須接受檢測及留在家中，直至檢測結果呈陰性後始能復工。酒店強調，會繼續實施嚴格的防疫措施。

Café Gray Deluxe餐廳有提供下午茶(Afternoon Tea )及法國菜，亦有不少社會名流光顧。(The Upper House官網圖片)

該涉事餐廳擁維景景緻，有提供下午茶(Afternoon Tea )及法國菜，亦有不少社會名流光顧，不過，酒店早前已預告開業11年的Café Gray Deluxe將於今月底結業。

▼政府收緊防疫措施▼