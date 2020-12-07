政府將以三大條件篩選指定酒店　外地返港人士指定檢疫流程初曝光

本港第四波新冠肺炎疫情持續，確診數字未有下降趨勢外，未來亦要「迎戰」海外歸來的留學生，為防止病毒有機會在社區傳播，政府積極尋找指定檢疫酒店，以安排海外返港人士入住。 政府於上周四發信邀請酒店參加，並以一萬個房間為目標，旅遊界立法會議員姚思榮表示，現時報名數量已超出政府預期，透露政府將以價格、地點、衞生三大條件篩選指定檢疫酒店，日後會每兩個月檢討一次，可按需要增減指定酒店數目；他亦透露，計劃實施後，由機場起會有一定流程安排海外返港人士前往指定酒店，包話設「定時定區域」穿梭巴士。

疫情爆發以來，返港人士只須自行乘坐公共交通工具，到達酒店隔離14日。（資料圖片／林振華攝）

本港爆發第四波疫情後，確診者數量一直未能回落，現時除柴灣鯉魚門公園及度假村、少年警訊永久活動中心、西貢戶外康樂中心、竹篙灣檢疫中心外，政府早前亦宣布租用整棟荃灣絲麗酒店、葵涌和宜合道的荃灣絲麗酒店以及觀塘帝盛酒店，作為密切接觸者檢疫酒店，合共提供逾3500個檢疫單位；而並界定密切接觸者，入住相關設施，並不會收取入何費用。

上周四向業界發信邀請 有意成指定檢疫酒店已有逾萬間房

然而，接近因聖誕節長假期，政府預計有大批海外留學生返港，近日積極尋找可成為指定檢疫酒店的酒店房間，以一萬個房間為目標，港府於上周四向業界發信，立法會議員姚思榮表示，該計劃推出後，酒店業界最近兩日的反應相當熱烈，已遠超一萬房間的目標。

▼12月6日荃灣絲麗酒店檢疫情況▼

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安排海外返港的留學生入住指定檢疫酒店，將收取一定費用，但實際情況要留待政府篩選指定酒店後才有實際情況。

將以價格、地點、衞生三個條件篩選酒店 並兩個月檢討一次

姚思榮透露，政府將以三個條件，篩選指定隔離酒店作檢疫設施，包括價格、地點、衞生情況。他亦指，計劃將於實施後每兩個月檢討一次，視乎情況或會增加指定檢疫酒店。而政府亦會與符合條件的酒店，簽署兩個月「死約」，其後只需提早一個月通知則可取消合約。



姚指，現時願意成為指定檢疫酒店的約有八至九成為酒店及賓館，一天包三餐的房價為1,000元以下；由於指定隔離酒店，須整幢清空才可作檢疫設施，政府會予以適當包底。他指，政府決定劃界五成房間作「包底」，如單幢式賓館報價，一天500元包三餐，若入住率得四成，則會補回一成。但他透露，政府不會無限「包底」，或最高封頂每房600元，因此將根據酒店以往的房價作為考慮因素。

姚並推斷，政府或不願集中租用同一地帶的酒店，反而希望在港島、九龍、新界各區，均設置指定隔離酒店，以便外地返港的市民，能選擇不同價格及地區酒店作檢疫。至於衞生條件方面，他指由衞生防護中心負責，估計應以酒店的空調通風等條件作考慮。

▼政府收緊防疫措施▼

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返港市民於機場檢測陰性後 乘坐指定穿梭巴前往酒店

至於安排海外返港人士入住流程，一直以來，返港人士只須自行乘坐公共交通工具，到達酒店隔離14日即可；但由於他們到達酒店前能自由活動，因此抗疫專家或酒店工會一直要求政府填補漏洞。

姚思榮指，指定檢疫酒店計劃生效後，該漏洞即可填補，他指，外地返港市民須根據政府公布的指定隔離酒店名單，按心儀的價格及地點作預約，抵港後需先在機場進行檢測，若為陰性則須乘坐「定時定區域」的穿梭巴士，前往以選定的指定隔離酒店。

但姚思榮指，若檢疫人士的家人欲轉送物品，則需視乎不同酒店的決定。他指，或有部分指定隔離酒店將安排限定時段，由員工將物品轉帶到房間門外。但他強調，檢疫的14日內，員工不會進入房間內，亦不會接觸檢疫人士。

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姚思榮表示，政府的計劃推出後，酒店業界近兩日反應相當熱烈，已遠超一萬房間的目標。（資料圖片／梁鵬威攝）

姚思榮︰酒店月租生意競爭大

問到有多少酒店已報名加入指定檢疫酒店計劃，姚指現時報名數量超出政府預期，「到時先知道。」他指，現時本港酒店共約有9萬個房間，平均入住率為四至五成，若部份酒店本身依靠隔離顧客的生意，則需作出取捨。他解釋，由於酒店除了Staycation外，月租生意的競爭相比隔離顧客大。「做入境隔離客包三餐個買價高啲，但月租比較浮動，買價冇咁高，可能一個月得一萬蚊，甚至一萬蚊樓下。」

姚亦表示，政府此項計劃以防疫作為考慮，若按政府訂定的數量，預計最初一個月的入住率會不斷上升。倘若以近日外地回港的數量推斷，一萬個房間或不足以應付，屆時政府或再推出報名計劃讓業界申請。他指，以旅遊業角度而言，計劃並沒有帶來幫助，但能讓指定隔離酒店集中資源專注防疫工作，「唔使做本地客，運作相對簡單啲。」