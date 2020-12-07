調查：新人結婚宗數跌四成　開支預算微跌2%　人情中位數反升

新型冠狀病毒肺炎疫情自今年年頭起在全球肆虐，令一眾計劃在2020年雙春兼閏月的「好年」結婚或籌備婚禮的新人大感困惑。 有調查指出，本港去年的全年結婚宗數為44,247宗，以今年1月至9月結婚宗數下跌四成半推算，2020年全年結婚宗數約為24,360宗。新人的結婚平均開支預算輕微下跌2%至360,545元，回復至2018年水平。

有調查發現，新人結婚平均開支預算微跌2%至36萬元。（資料圖片/黃寶瑩攝）

生活易於本年8月至9月期間，訪問了1,009名於2020至2022年間結婚之新人，調查發現，在籌備婚禮的開支中，最高消費項目仍然是「婚宴酒席」，每對新人平均花179,849元，輕微下跌3%；其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費為77,396元，升幅7%。

第三大消費仍屬「蜜月旅行」，平均消費為30,038元，大幅下跌22%。而第四大消費為 「婚紗攝影」，每對新人平均花費為20,443元，跌 15%。四大開支合共佔新人消費之 86%，當中只有結婚首飾及戒指有明顯升幅。

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結婚擺酒是方面，有逾一成新人表示不會擺酒，首次達到雙位數，創下調查新高。而選擇舉行午間婚宴亦首度超越兩成，選擇晚間擺酒則由去年76%下跌至今年63%。在婚宴場地方面，選擇於酒樓擺午宴或晚宴均有下跌跡象；相反，無論午間或晚間時段，都有逾四成新人選擇在酒店擺酒，成為最熱門的婚宴場地選擇。

參與婚宴要做「人情」，調查顯示，高級酒店人情中位數連續兩年上升，由1,400元升至今年港幣1,500元。而特色婚宴場地人情中位數則由800元上漲至1,000元，跳升25%，與一般酒店及私人會所的人情中位數看齊。