深圳灣口岸周四起提供24小時貨物清關　日後或推旅客全天候過關

港府今日（7日）公布，深圳灣管制站將於本周四（10日）凌晨零時起提供24小時貨物清關服務，逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局。另外，港府及內地政府會視乎兩地疫情發展，考慮深圳灣管制站推行24小時旅客清關服務的時間。

深圳灣管制站將於本周四（10日）凌晨零時起提供24小時貨物清關服務。（資料圖片）

政府發言人指出，行政長官在去年《施政報告》宣布，當局計劃在今年內分階段延長深圳灣管制站的清關時間至24小時，惟受到新冠肺炎疫情影響，港深兩地政府同意暫緩推行有關計劃。

視乎疫情研旅客24小時清關

因應疫情，港深兩地政府在聯防聯控的機制下，為跨境貨車司機制定了有效的檢疫措施，一方面確保供港物資和食品的供應穩定，另一方面嚴防病毒病跨境傳播。

發言人續指，為進一步支援兩地物流往來，同時逐步落實跨境貨運「東進東出、西進西出」的布局，港深雙方經商討後，決定於本月10日凌晨零時起，把深圳灣管制站的貨物清關服務時間延長至24小時，「在延長深圳灣管制站的貨物清關服務時間後，港深雙方會繼續嚴格推行為跨境貨車司機制定的檢疫措施，嚴防病毒傳播。」

深圳灣管制站原來的服務時間為每日上午6時30分至凌晨零時。因應疫情發展，旅客清關服務時間已於今年4月3日起更改為每日上午10時至晚上8時；但貨物清關服務時間則維持不變，繼續為每日上午6時30分至凌晨零時。

發言人指，現階段深圳灣管制站的旅客清關服務時間會繼續維持每日上午10時至晚上8時，直至另行通告。視乎兩地疫情發展，兩地政府會考慮深圳灣管制站推行24小時旅客通關服務的時間。