周梓樂死因｜消防處需時找法律代表　官稱會重召兩救護員作供

科大生周梓樂死因研訊今（8日）踏入第16日。裁判官高偉雄上周五稱，留意到救護員離開現場的時間與救護員的供詞有出入，已去信將消防處列為有利害關係人士。今早甫開庭，消防處代表稱與律政司商討後，需時找法律代表。裁判官聞言即道：「我唔可以畀無限嘅時間你哋......搵律師好難咩而家？」並直指「呢個係不負責任嘅陳詞」。消防處代表及後指需要一星期時間，獲裁判官批准，研訊押後至下周一再續。裁判官明言，原定的25天研訊時間並不足夠，屆時會再視乎情況，決定繼續研訊或者再押後。

原本打算在庭上播更多影片

裁判官又提及原本打算播放的錄影。死因庭上周播出的廣明苑閉路電視錄影，為警方調查時已索取的片段。裁判官稱有31支外圍鏡頭，尚德商場的2支鏡頭則對住唐明街，沒有拍到案發事件。至於肇事停車場，雖然偵緝警員魏冠傑早前供稱欠缺梯間及升降機內的片段，惟裁判官今指停車場內有4支固定鏡頭，其中2支設於後樓梯，另2支設於地下。死因庭預計需要一天翻看上述錄影。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

消防區長張傲天(前)稱昨日才得悉警方的律師不能代表其局，故需時另找法律代表。(梁鵬威攝)

認為消防最好有獨立代表

今早甫開庭，研訊主任葉志康表示未知消防處現時有何安排。代表警方的大律師熊健民就回應，初步考慮由他兼任消防處的法律代表，但昨日下午發現這個安排並不妥當，認為消防處需要獨立的代表，原因則不方便透露。

消防區長張傲天則謂，上周得悉被列為有利害關係人士後，已與律政司商討，需要再多數天時間，希望可盡快安排法律代表。裁判官聞言即道：「我唔可以畀無限時間你哋㗎喎。唔係盡快就得，搵律師好難咩而家？」他又指消防代表「一直坐喺度，聽晒所有證供」，應該不難安排。

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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官稱會重召兩名救護員

對於消防區長稱「呢一刻律政司未安排到」，裁判官回覆：「唔可以想搵邊個就邊個㗎喎，我唔會批准。」並直斥：「呢個係不負責任嘅陳詞。」稍作休庭後，消防區長指昨晚才知熊大狀不能同時擔任消防處法律代表，申請一星期時間，以找法律代表、了解案情及閱讀文件。

是次研訊原定25天，即理應於下周五完結。裁判官稱，現時肯定未能按照計劃完成，他不想拖延，但代表家屬的大狀亦有其他案件要處理，屆時會再視乎情況，決定繼續研訊還是再度押後。案件押後至下周一再續，裁判官又稱會重召兩位救護員作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述當晚事發經過。(詳看下圖)