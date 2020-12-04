周梓樂死因｜廣明苑一帶閉路電視拍到黑影墮下　案押後下周作調查

科大生周梓樂死因研訊今（4日）踏入第15日。裁判官高偉雄昨午稱，雖然有警員曾供稱廣明苑一帶的閉路電視拍攝不到肇事停車場，裁判官自己翻看相關影片後，發現一些關鍵影像。法庭今在庭上播出廣新閣的鏡頭錄影，可見停車場外有一黑影墮下，相信可能是梓樂墮樓的身影。另外，裁判官翻看其他片段，留意到救護員離開現場的時間，與救護員的供詞有出入，會將消防處列為有利害關係人士。法庭需時調查，案押後至下周二再開庭。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨警民衝突期間，被發現倒臥尚德停車場A場二樓低層平台，延至同月8日不治。

救護車停下及離開時間與口供不一致

早上甫開庭，裁判官表示基於昨日發現的關鍵影像，警方會準備地圖展示肇事停車場附近的所有閉路電視，並索取片段，希望相關屋苑、大廈的管理公司及業主立案法團盡快提供協助。

裁判官另再翻看其他片段，發現車牌A344的救護車停下，以及救護員離開的時間，與救護員的口供不一致。法庭會將消防處列為有利害關係人士，已發出信件，未知消防處下周會否準備好法律代表出庭。

放片前提片段或令人少少不安

裁判官續指，為免公眾猜測，庭上會播出廣新閣地下二號鏡頭。他在播放前，提醒梓樂父母及旁聽的公眾「可能有少少不安」。梓樂的母親在開庭前已不住抽泣。

畫面可見，鏡頭主要對住一個羽毛球場，右上方則拍到部分肇事停車場，顯示去年11月4日凌晨零時51分37秒，有一黑影墮下，但因鏡頭沒有拍到整個停車場，未知該影由那一樓層掉下去。而法庭亦需翻查，了解鏡頭時間是否就是真實時間。

官懷疑黑影是梓樂身影

裁判官稱，該黑影可能是梓樂墮樓的身影，法庭需要調查墮樓位置、時間等，現階段無法繼續研訊，押後下周二再續。

停車場拍到周梓樂的情況。(詳看下圖)

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東九龍重案組偵緝警員魏冠傑，早前曾傳召作供，他負責索取及翻看涉案的閉路電視片段，包括肇事停車場、富康花園，以及廣明苑的閉路電視錄影。

代表梓樂父母的大律師鄭淑儀昨日提及警方的調查報告。報告指，魏去年11月14日將兩隻256GB記憶棒交給保安，叫對方下載廣明苑的閉路電視錄影，同月18日魏取得所有外圍及廣明苑出入口的片段；同月22日，魏第二次索片，再把64GB的記憶棒交予保安，同日取得錄音。

魏前日被問及該些鏡頭有無拍到墮樓情況時，一口回答：「影唔到。」鄭大狀追問會否拍攝到肇事停車場，魏亦稱沒有。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)

證人供述當晚事發經過。(詳看下圖)