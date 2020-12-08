退休女警咀唇碰到青年咀　官認為無猥褻意圖　普通襲擊罪成罰款

六旬退休女警在公園與政見不同人士起爭執，青年見狀上前拍攝時，疑遭老婦親吻咀唇並發生碰撞。婦人否認一項猥褻侵犯及兩項普通襲擊罪，早前受審。裁判官劉淑嫻今（8日）在西九龍法院指，被告親嘴的舉動無疑侵犯了事主，但基於當時情況，裁斷她無猥褻意圖，因此猥褻侵犯罪不成立。不過，裁判官認為被告所為構成普通襲擊，最終裁定3項普通襲擊罪罪成，罰款4500元。

女被告吳葉淑芬（68歲）報稱退休人士，被控一項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊罪，指她去年9月5日在長沙灣海麗邨某公園非禮年約二十多歲的男子X，並兩度襲擊對方。

控方指被告傾前親事主嘴唇，干犯了猥褻侵犯罪。而首項普通襲擊罪，則指她親吻後對事主說：「我再錫添呀！」令事主憂慮會受罪。至於次項普通襲擊罪，就指被告拍打事主手機，令其撞到事主的臉頰。

被告吳葉淑芬被裁定3項普通襲擊罪成，被判罰款4500元。(資料圖片)

舉動無疑侵犯事主

裁判官指事主作供清晰直接，且與錄影相符，信納其證供為真實。她分析謂，被告與事主互不相識並敵視，被告在親嘴前後指控在場者拍攝及靠得太近，而現場有不同政見者指控對方；基於以上情況，法庭認為被告的親嘴舉動無疑侵犯了事主，但無猥褻意圖，因此猥褻侵犯罪不成立，不過交替的普通襲擊罪則罪成。

一句我再錫添啊令事主後退

就另一控罪，辯方辯稱「我再錫添呀！」一句只是被告戲言，她無意再犯，事主亦無受驚。惟裁判官指，被告親嘴後隔了3分鐘左右就說出這句，片段顯示她說話時更踏前行近數步，可見她蓄意為之，並非戲言；而事主也因此後退，表示害怕。

裁判官續道，在場有人分隔兩人，被告卻伸手拍打事主手機。當時事主正在拍攝，被告明知這可能會傷及對方面部。法庭最終裁定3項普通襲擊罪成立。

辯方大家都有唔著

辯方求情時提及被告為退休女警長，丈夫亦任警察。他稱此案「大家都有唔著」，指被告當時遭一大群人圍住，數十人舉機拍攝。他形容此案因社會事件而生，被告受激怒下，一時衝動犯案，望法庭考慮罰款或索取報告量刑。

三項舉動實屬輕微

裁判官判刑時表示，被告的三項舉動實屬輕微。雖然事主拍攝令到被告不滿，但縱觀看來，被告表現克制冷靜，而事主也同意被告最初是在調停紛爭，最終罰被告4500元。

案件編號：WKCC4664/2019