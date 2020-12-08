城巴謀殺案　被告控制慾強追蹤女友成常態　視傾訴朋友為飯腳

控制慾強的土木工程師，因不滿女友逆其意參加他認為淫亂的大學迎新營，不但鬧至分手，更在城巴上血案收場，他今(8日)被裁定謀殺罪成。審訊中透露，被告因擔心女友對其不忠，除本案女事主外，對其歷任女友也採極強的監控，他的其中一名前度直言覺被告不尊重女性，視女性如附屬品。被告也會與一名同性朋友傾訴感情事，該朋友作供後更稱對當時未有時間勸被告感後悔，惟在被告口中，這名朋友僅是他的一名「飯腳」。

前度指被告視女性是雞是公廁

被告吳欣鍵在認識女死者李倩姮之前，曾有約3名女友。曾診治他的精神科醫生，曾與其數名前女友會面，以了解吳的為人，並發現吳不單對李監控甚嚴，他的歷任女友也曾受過類似經歷。其中一名女友不但認同被告控制慾強，更認為他不尊重女性，視女性為從屬品，甚至認為女性「是雞是公廁」。

朋友及前度對被告的描述。(詳看下圖)

不跟女友行蹤會囉囉攣

被告自辯時曾透露，他因擔心女友捨他而去，他對過去的3名女友，均同樣會採控制措施，包括會偷看她們的電話，又會突然接送放工裝作給她們驚喜，實際上是查看對方是否真的上班。他的第三任女友是一名教師，他要該女友若曾與男學生交談，也要向他交代。有次該女友自行到台灣旅行，被告得知後要她立即回港，女友拒絕時，他便威脅要跳樓。被告也自言常監視女友的行蹤，一旦沒查看便會「囉囉攣」。

為查女友有否不忠看成人網自拍咸片

自交女友後，被告亦養成瀏覽成人網站，他會專㨂選自拍的短片觀看，以查看女友是否在片中。被告庭上指，看過幾千條片段，但每片段只看數秒，確定片中女角是否女友便可。他坦言看片為想知女友有否與同其他男人「咩囉」，但女友當時不知情，被告更謂：「點畀人知呀？」

案件發生經過。(詳見下圖)

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為增性經驗嫖妓反被騙

被告又透露第一次拍拖時，預料日後和女友發生性行為，但又欠缺性經驗會被女友取笑，遂在一名友人Alex建議下，一同召妓。惟被告在召妓期間安全套脫掉，擔心因此染上性病，Alex稱會為被告拿血液及尿液化驗，之後又指被告染上愛滋病，並稱可為被告代購治療愛滋病藥，索價6萬元，被告付過3萬未付尾數，曾遭Alex恐嚇，被告後來向胞姐借錢，才發現受騙，他更沒有患上愛滋病。惟這次「受騙」事件後，他開始有各種潔僻，包括會定期檢驗是否感染性病，又會和家人的衣物亦分開清洗。

朋友曾勸勿過分監管女友

控方曾傳召被告一名友人曾昭銘作供，曾覺得被告性格外向、廣交朋友，在他印象中，他覺在認識被告的數年間，被告似是女友無間斷。曾在庭外稱，被告常想知悉女友的一舉一動，故要女友向他匯報行蹤。被告也曾抱怨稱女友在未有通知他下參加迎新營，並感到不滿，曾有勸被告勿過分監管女友。

他又指被告在案發前約1個月，多番約他食飯，他卻多次推掉飯局。被告甚至在案發前約2小時也曾問他要否一同食飯，惟他案發後才看到訊息並推卻了邀請。

被告形容傾訴朋友是飯腳

曾作供後在庭外稱，要上庭作供指證好友，直言感到尷尬，作供時更不夠膽望被告一眼，他相信被告在案發前多番約他，是想傾談他與李的感情問題。惟他當時工作忙碌，未能赴約，坦言對未能助友感「後悔一世」。然而被告在自辯時卻指曾只是「飯腳」，並不算是其朋友。