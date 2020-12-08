城巴謀殺案　買刀狂捅女友逾30次後稱無記憶　工程師謀殺罪成

城巴車廂上3年前發生命案，一對年輕情侶上車並在上層位置安坐後不久，男方涉突拿出利刀捅向女方逾30刀，他之後打破車窗玻璃一躍而下。女方最終不治，男方卻獲救。調查後發現事件中的男事主，是一名剛大學畢業的助理土木工程師，疑因其在理工讀書的女友逆其意參加大學迎新營而鬧至分手，當日更買備新刀，惟事後男方卻稱對襲擊事毫無印象，更形容行兇手法血腥兇殘，他否認謀殺，案件在高院審訊多星期，陪審團今(8日)退庭商議後一致裁定工程師謀殺罪成。

案件押後至1月14日後才判刑

被告吳欣鍵(25歲)，被控於2017年9月16日，在柴灣謀殺李倩姮（20歲，下稱李）。被告承認誤殺罪，但不獲控方接納。雖然被告謀殺罪成，依例須判終身監禁，但法官仍把案件押後至明年1月14日後判刑，確實日期會由控辯雙方再商議。

被告於2016年7月在網上結識英文名字Annie的李，兩人均在理工大學讀書，被告修讀土木工程，李則讀副學士，相識不久後便拍拖。

對李的一段情充滿不安全感

被告自辯時常流露出他與李這段情的不安全感，他指李為人上進、體貼和獨立，更形容能與李拍拖「好似中六合彩頭獎咁」卻自覺「唔靚仔，又無錢」，他又提到女方住私樓，他卻住公屋，他雖然大學畢業後當上助理土木工程師，但自覺是個「地盤佬」，雖然有意和李一生一世，但也擔心會被對方家人看不起。

被告吳欣鍵自辯時形容稱能與女事主李倩姮拍拖如中六合彩，但他因兩背景不同而有很大的不安全感。（資料圖片）

相戀曾有過甜蜜時刻

他也透露過兩人一起時有甜蜜時刻，如他會在李生日時，在沙灘用花瓣砌成「Happy Birthday 」英文字哄李；李在他生日時，又會訂住服務式住宅，並用氣球砌成「Happy Birthday 」，並設計「尋寶遊戲」，讓他去找到由李親手編織的頸巾。

被告是控制型男友

然而，被告亦是個不折不扣的「控制型」男友，經常監控李的行蹤，除了會接送李上學上班，或在其住所樓下等候外，他亦會使用手機程式Find My Friend查看李的位置，並要李透過Snapchat，每小時互傳照片報告行蹤。即使被告在考試期間，也會把ipad交給朋友，著朋友替他作紀錄，以待他考試後才查看。

被告亦常，以監視其行蹤，查看是否有男性陪李返家。

反對參加迎新營致鬧分手

至2017年9月，李升讀理大的護理學系，並想參加迎新營，被告卻因李「生得好睇」，又擔心大學迎新營淫亂，反對李參加，加上被告的控制慾等，兩人關係亦開始轉差，李更提出分手。

盂蘭節欲自殺被李阻止

被告在李提出分手後，曾萌生自殺念頭，更在當年9月3日，正好是農曆七月十三日的夜晚準備，打算在踏入晚上踏入12時，即踏入盂蘭節後跳樓自殺。他庭上解釋，因聽說在盂蘭節去世的人將不能投胎，「唔洗有下一世」。惟李及時發現及阻止。

雖然這事後他與李仍有在一起，但被告認為兩人並非真正和好，不久後二人再就迎新營問題爭吵，李不但提出分手，更要被告交出兩人一起時曾拍下的性交照片和影片。

案件發生經過。(詳看下圖)

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李要求交出性交片段及分手

2017年9月14日，被告當時身在台灣，他與李討論後，李答應刪去兩人在WhatsApp的爭吵內容，以換取在被告手上載有兩人性愛照片和影片的SD卡。被告翌日返港後把SD卡交給李，兩人於16日凌晨時份在李住所樓下的藍灣廣場，繼續談論二人的感情問題，部份對話更錄了音。

庭上早前播放該些錄音，顯示兩人互相猜忌。李質疑被告仍有性愛影片的備份，被告亦懷疑李仍保留一些被告曾威脅李的說話錄音。

找李前先到家品店買刀

被告自辯時續透露，於16日中午起床後，看到李發給他的WhatsApp短訊，指責他未有刪除一些性交片段，並表示「唔好再見」。被告理解李再提出分手，便即乘的士到李所住的藍灣半島。

然而他往找李前，先到家品店買刀。被告和李於同日下午近4時，在藍灣半島巴士站登上一輛118雙層城巴，並在上層並排而坐，之後巴士開出。兩人在車程上有對話，被告之後從背包取出刀，並捅了李約30刀。被告繼而捅自己，又著乘客不要靠近。之後用車內的手錘打爛玻璃窗，並在上層跳車墮地。

李遭刀鋒刺入肺及心臟

李在現場已大量失血和失去知覺，送院後宣告不治。法醫賴世澤供稱，李的死因為多處刀傷引致失血。法醫指，李身上共有33處刀傷，分佈在頸、胸腔和上肢等位置，部份刀傷刺入肺和心臟。

被告事後看片稱好兇殘血腥

被告送至東區醫院搶救成功，但他恢復意識後卻稱他自離開的士後，便失去記憶，不記得行兇過程，直至在醫院醒來。他事後翻看巴士上的閉路電視影片時，也稱看到感震驚，認為「好兇殘、好血腥」。

兩專家有不同意見

辯方的精神科醫生何美怡認為，被告在案發時患有嚴重抑鬱，判斷力受影響。惟控方傳召精神科專家黃以謙，指被告於案發時未有嚴重抑鬱症，但有強迫症。

案件編號：HCCC329/2018