新冠肺炎｜醫生︰ICU病人趨年輕料警覺低　同事反映不夠護士

本港新冠肺炎疫情持續，醫院管理局深切治療科統籌委員會成員陳勁松昨（7日）指出，現時33名危殆病人有九成以上是11月1日之後入院，不少在急症室已經要插喉，提醒這一波疫情的危重病人不限於長者。他今早（8日）在香港電台節目《千禧年代》上表示，單是今星期在深切治療部（ICU）留醫病人有四分一屬60歲或以下，形容情況少見，患者病情惡化加速，其中原因料與今波患者反應慢，發病後延遲求醫有關，公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，有同事反映已經不夠深切治療部護士處理病人。

陳勁松表示，截至昨晚，在深切治療部內的50名病人，有3人要使用人工肺，其中2人是60歲或以下，而最近入院的病人，在入院1至2日後就要入深切治療部，對比上一波疫情，確診病人一般入院後7至10日才病情惡化，另外深切治療部病人有年輕趨勢，可能是病毒變種，仍有待進行更多基因排序分析原因，但不排除或與病人發病後延遲求醫有關，呼籲一旦不適就要求醫。

若疫情無法受控，醫療系統會面臨巨大壓力

另外，陳勁松表示，深切治療部根據四項因素接收病人，包括活動能力、本身長期病患嚴重程度、器官衰竭數目及存活率。而現時深切治療部的隔離病床佔用率已逾七成達爆滿，醫院要將病人轉院等以尋找負壓病床，若疫情無法受控，若疫情無法受控，「就會搞唔掂」，醫療系統會面臨巨大壓力，指一般留醫深切治療部都須7至10天，重症的需要兩星期，憂不斷積壓個案。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀。（資料圖片 / 羅君豪攝）

馬仲儀︰天氣轉冷長期病患服務增 各科病房開始緊張

公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，第四波疫情在短短兩星期攀升得好快，天氣剛轉冷，病房又要轉留予隔離確診病人，在上一波疫情有分擔到壓力的亞博檢疫設施，惟現時亞博有員工染疫須停運部分展館，而「歌舞群組」多是中老年人士，發病兩星期屬惡化階段，無法分流至亞博。馬仲儀關注，雖未現流感高峰期，惟長期病患如心臟病、中風等，內科都接收不少，各科病房都開始緊張，她聽聞有時某一、兩日手術科亦緊絀。

關注有同事反映不夠ICU護士

馬仲儀關注，醫管局須為深切治療部訂購新呼吸機外，有同事反映已經不夠深切治療部護士處理病人，她認為，本港有無能力再增加深切治療部病床，要視乎醫管局的應變，包括能否為本身並無受內科或隔離病房相關訓練的醫護，提供清晰指引，需要嘗試，醫管局正招募私家醫生幫忙。

醫護士氣方面，馬仲儀表示聽到有同事確診，及亞博工作量大等，氣氛都較為緊張。對於伊利沙伯醫院一名確診男醫生病情轉差要轉入深切治療部，馬仲儀指對方只是四十多歲，料較大機會是社區感染，本身不需要處理前線臨床工作。

▼政府收緊防疫措施▼

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另外，該節目中，聽眾陳女士指，有認識個案近月返港，是「連驗都唔使驗。」批評免檢疫人士隨時可以感染的士司機，為社區帶來風險。有自稱是衞生署退休護士指要為衞生署「師妹」講說話，指衞生署為追蹤個案源頭，她有70歲退休同事亦加入團隊，惟有確診者「講大話」，「連地址都唔肯講。」令社區多無源頭個案，不滿職員要頻撲調查惟仍受批評，呼籲香港市民「唔係一有事就搵人嚟孭鑊。」