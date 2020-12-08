城巴謀殺案　家中希望變殺人犯　被告父堅信兒子受精神問題影響

三年前城巴上發生駭人命案，剛大學畢業任助理土木工程師的吳欣鍵，突然在車上拔刀把年僅20歲的女友殺死，之後更打破車窗一躍而下。吳今（8日）在高等法院被裁定謀殺罪成，案件將於明年1月中後才判刑，但吳也難逃終身監禁的刑罰。庭上證據所見，被告是個操控慾極強的人，然而其父親的眼中，兒子卻始終是家中的希望，父親一直期望兒子大學畢業後工作數年，他便可退休，豈料兒子卻涉及殺人案件，為父的惟有辭掉工作，終日為兒子奔波，更深信兒子行兇時精神有問題，並說：「正常人都唔會架啦。」

對兒子感情生活所知不多

被告父親稱他的兒子吳欣鍵性格內向，在菜檔工作的他，因工作關係，天未光就出門口，半夜才回家，朝頭早就打聲招呼，一直以來，與兒子也甚少交談。他對兒子的感情生活並不清楚，亦沒有見過案中的女死者李倩姮，只稱曾見過兒子的一名前度女友，因為該女友曾到其住所。

吳父在事件發生後，得知兒子重傷入院，亦即到醫院查看情況。(資料圖片)

被告吳欣鍵的父親，過往因工作，甚少與兒子交談，反而現在常到獄中探望。(朱棨新攝)

為兒子奔波花光積蓄

吳父原以為兒子畢業，投身社會工作，一切便好安好。吳父說：「原先係開心，啱啱讀書出嚟，啱啱先做野，老細又對佢好。」他則想到數年後便可以退休，豈料兒子捲入本案。吳父在這事發生後，便沒有在原先的菜檔工作，期間經常探望兒子，吳父稱：「(兒子)去到邊我走到邊，都無停過。」期間，他用光了積蓄，更欠下10多萬債，「搞掂呢件(案件)再去捱囉，」吳父說。

吳父坦言，其妻子都擔心案件，所受打擊也很大，他常探望兒子時，也感受到兒子不開心。

案件發生經過。(詳見下圖)

+ 17 + 17 + 17

借錢也會為兒子上訴

他認為兒子行兇時有精神問題，並說：「正常人都唔會架啦。」坦言對案件的勝算信心不大，又說：「打得甩就執到架啦...你睇邊個打得贏，十單冇一單打得贏。」惟吳父指若兒子被裁定謀殺罪成，亦會替兒子爭取上訴，並說：「借都借嚟打架啦。」

朋友及前度對被告的描述。(詳看下圖)