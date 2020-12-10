有機構辦中學生實習計劃　企業對其工作能力改觀　日後有意續聘

不少企業會在暑假招募大專院校實習生，實習機會往往會落在成績較好的學生手中。青年發展委員會副主席劉鳴煒創辦的青年智庫MWYO，今年推出首個企業實習計劃，讓就讀名校以外和來自普通家庭的中六學生踏入職場，參與暑期實習。計劃連結企業和中學作配對，安排考完中學文憑試的學生實習兩個月。有企業在計劃後對中學生工作能力改觀，表示之後有意聘用中學生實習。大部分實習生在其後獲得取錄當全職或兼職員工。 有參與計劃的中學生說疫情下慶幸有機會實習，否則大概會浪費暑假，實習也有助就升讀大學選科和生涯規劃。

MWYO的首個企業實習計劃在本年的6月至8月推行，安排了12間學校的中六生到10間公司實習。（陳家怡攝）

23中六生分配到10公司實習

MWYO的首個企業實習計劃在本年的6月至8月推行，安排了12間學校的中六生到10間公司實習，包括酒店業和科技界。經面試取錄的23名中六生在本年的7月至8月實習，由聖雅各福群會青年職學平台為他們進行職場培訓，並在跟進他們適應上班的情況、和同事溝通的問題等。

就讀滙基書院的Manty完成文憑試後獲計劃取錄，選修地理和視藝的她加推動社企創新的公司——香港社會創投基金（SVhk），負責資料搜集和活動籌備，例如協助組織在社企餐廳「廚尊」舉辦活動，準備物資和接待，也有設計工作。她指，平時並沒很多機會了解和認識職場文化，故希望早些工作。

Manty加入香港社會創投基金，負責資料搜集和活動籌備。（陳家怡攝）

處理重覆工作感沉悶 導師開解助調節心態

實習期間，她和聖雅各福群會的導師每周都會約見，回顧工作和談及遇到的困難。她剛上班時要負責處理重覆工作，較為沉悶，和想像有落差。導師會分享經歷，給予意見改善她和同事之間的溝通。她指，這個舉動對她來說很有用和重要，協助她調節心態，投入工作。經過實習，她有意從事和社會議題相關的工作，她將大學聯招申請的中文藝術系改選為浸大傳播系。年中疫情嚴重，她表示求職相當困難，如非實習，大抵會浪費兩個月假期。

教育局於2005年推出「商校合作計劃」，學校和工商機構合作提供工作體驗予高中學生。Manty中五曾在設計公司實習過兩至三天，但認為時間太短未能真正嘗試工作，是次實習則在相關項目有更高的參與程度，擴闊視野。

Manty在香港社會創投基金，第一次體會職場工作感受。（MWYO提供）

學生實習後多獲得取錄做全職或兼職

MWYO社區及外展副經理陳凱穎表示，10間公司有9成都未試過聘用中學實習生，「它們以前和學校連結不足」，有企業在計劃後對中學生工作能力改觀，日後有意聘請他們實習。大部分實習生計劃後獲得取錄當全職或兼職工作。

受疫情影響，有數間公司出於營運考慮退出計劃，而實習生包括Manty也曾在家工作兩周。陳凱穎續指，虛擬實習或成新趨勢，未來企業可能要提供足夠支援實習生。

就是次企業實習計劃，高級研究員黎卓然在檢討研究報告指出，實習生的職場軟技能有所提升。他表示，實習有助學生訂立生涯規劃，在升學就業方面都有得着。他認為企業可培訓職員專責跟進實習生，企業透過計劃可率先接觸和吸納人才。他建議教育局成立中學實習諮詢及支援辦事處，增設實習的校內評核機制，以及資助學校籌備實習工作。