6.21圍警總案｜周庭被判囚10個月　申保釋被拒　透過律師指感失望

前香港眾志成員周庭被指參與去年6.21包圍警察總部，她早前承認煽惑他人參與未經批准集結，以及參與未經批准集結兩罪，被判即時入獄10個月；同案的黃之鋒及林朗彥則被判13.5個月及7個月監禁，3人均會上訴，但只有周庭今（9日）到高等法院申請保釋，申請由法官張慧玲處理。法官聽取陳詞後，拒絕其保釋申請，並稍後頒發判詞解釋理據，周庭需釋繼續服刑。周庭被拒保釋後，神情呆滯，並透過律師表示，對被拒保釋感失望。

周庭今由資深大狀駱應淦代表，申請保釋。她今日比上次判刑時顯得較為精神，開庭前坐在犯人欄與律師商談幾句時，雙手合十，略顯忐忑，亦不時望向公眾席，與庭內支持者眼神交流。惟她在被拒保釋後，神情呆滯。

周庭透過律師表示 對被拒保釋被失望

周庭透過律師表示，對於保釋被拒感到遺憾及失望，也表示由於尚未適應到獄中生活，身體狀況「唔喺咁好」，但冀港人要繼續關注在囚手足。

在獄中渡過24歲生日的周庭，早前承認於去年6月21日在金鐘夏愨道非法煽惑在場人士參與未經批准集結，以及同日在警總外參與未經批准集結。

原審裁判官王詩麗判刑後，拒絕周庭保釋等候上訴，連同判刑前還柙的日子，周庭已在囚中逾兩周。王官判刑時指，周庭同為積極參與者，她投入參與有關的未經批准集結，逗留現場逾15小時。

案件編號：HCMP374/2020