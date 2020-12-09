九龍東單軌研究多年急煞停　黃偉綸指欠財務效益與巴士載客量接近

政府於2007年提出興建九龍東單軌鐵路，連接啟德、九龍灣及觀塘，作為起動九龍東」計劃一部份，但特首林鄭月娥在新一份《施政報告》卻宣告計劃不可行。 發展局局長黃偉綸今日（9日）指出，到詳細可行性研究階段時，發現項目有很多難以克服的問題，又指若要克服成本將會很高昂，形容在區內建造單軌高架模式的連接系統，並不具財務效益，亦非可持續及可行的選項。他又指，高架系統預期可應付26萬人次，與巴士線及專線小巴的一天載客量接近，認為沿用現有公共交通系統已能滿足需要。

九龍東單軌鐵路模擬效果圖。

民建聯立法會議員柯創盛就單軌系統項目提出質詢。黃偉綸指，研究結果顯示，在區內建造單元高架模式的連接系統，技術上就極度受制於疄鄰的稠密發展，而且成本高昂、不具財務效益，形容並非可持續及可行的選項。

黃偉綸表示，理解大家很失望，但到詳細可行性研究階度時，發現項目有很多難以克服的問題，又指若要克服，成本將會很高昂。他說，政府會有不同規劃佈局，「很少會依賴單一方案。」

他解釋，在走線上，若在開源道興建高架系統，當兩邊不夠寬，或會涉及消防安全考慮。若高度要高於觀塘繞道或港鐵觀塘線系統，亦有一定難度，「未必唔可以克服，但會好貴，變咗成本上會大幅提升、不具成本效益。」

與巴士線及專線小巴載客量接近

黃偉綸認為，使用「多元組合」方式應可滿足交通或環保需要，包括區內增設電動巴士、建設高架園景平台連接觀塘站；以及在啟德發展區、增設水上的士站等。

他續指，按早前的數據，高架系統預期可應付26萬人次，與巴士線及專線小巴的一天載客量接近，認為已能滿足需要。他又指，在東九龍的工業商貿區，超過85%市民距離最近地鐵站，只是500米以內或10分鐘路程。