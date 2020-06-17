九龍東單軌鐵路第二階段研究今年完成　警方會加強打擊觀塘區違泊

政府在《啟德分區計劃大綱圖》擬議九龍東環保連接系，以一條高架單軌鐵路連接啟德發展區、九龍灣及觀塘商貿區，相關初步可行性研究已於2014及17年完成，現正展開第二階段詳細可行研究，涉覆蓋範圍、走線及車站位置等，料今年內完成。 然而，九龍東多個道路路段於繁忙時段經常出現交通擠塞。發展局局長黃偉綸以書面回覆議員查詢，稱警方非常關注觀塘商貿區的違例泊車情況，會加強執法工作，包括採取警告、票控甚至拖走車輛行動。

在初步可行性研究中，當局探討了多種類型系統，包括圖中的台北捷運系統。（資料圖片 / 江智騫攝）

立法會議員黃國健就九龍東環保連接系統的進展提出書面質詢，又提及九龍東多個路段，特別是觀塘開源道及偉業街經常出現交通擠塞。再者，隨著啟德發展局人口急增交通需求日趨殷切，當局將如何解決情況。

發展局局長黃偉綸回覆稱，土拓署現正進行研究，包括探討擬議連接系統的覆蓋範圍及其對九龍東區內主要道路行車量所產生的影響。同時表示，連接系統涉多項複雜技術挑戰，包括系統如何在區內狹窄的道路空間及人多車多的環境下，有效率地建造和運作；走線途經開源道能否符合該道路的法定消防通道要求；以及系統的建議走線和車站選址如何能兼顧多方持分者等，相關研究料今年內完成，屆時將向議員及相關持分者匯報研究結果及建議。

政府在初行可行性研究中，建議環保連接系統走線全長約9公里，共12個站，以港鐵九龍站為起點、穿越啟德發展區並最終接駁至觀塘站。（九龍東環保連系統網頁）

對於九龍東交通擠塞情況，黃偉綸表示當局在觀塘商貿區及九龍灣商貿區制定了22 項交通改善方案，其中16 項已完成，涉提供路旁上落客貨區和改善路口布局等。他又指，警方非常關注觀塘商貿區內違例泊車的情況，相關警區將會多加留意，加強當區的違例泊車執法工作。倘司機違反交通規則、阻塞交通，警方會採取警告及票控，甚至拖走車輛的行動。

至於區內交通配套及鐵路接駁方面，黃則指屯馬線的「啟德至紅磡段」預計明年第三季通車，屆時將惠及九龍東地區，包括啟德、土瓜灣及九龍城等交通及暢達度。加上，土拓署亦分階段推展多項道路基建工程，包括已落成啟用的承啟道及啟新道，以及D3路的都會公園段亦已展開，料2022年完成；而當局亦積極推展六號幹線工程，以改善當區一帶交通情況。

九龍東單軌鐵路模擬效果圖。

土拓署於2009年就環保連接系統進行初步可行性研究，經過首階段公眾諮詢，當局建議系統方案為一條雙向高架單軌鐵路，走線全長約9公里、共12個站，以港鐵九龍灣站為起點，穿越啟德發展區後，取道橫跨觀塘避風塘入口的新建觀塘連接橋，最終接駁至港鐵觀塘站。當局曾指，預計2031年環保連接系統每日乘客量可達20萬人次，且初步估算系統的建設費用大約為120億港元（按2010年價格計算）。同時提及，以50年營運期計算，系統的可量化經濟內部回報率約為+1%。而當時在初步可行性研究時，一度提及預計環保連接系統約可於2023年啟用，但亦需視乎多項其他因素，包括啟德發展區和九龍東核心商業區的發展步伐，遷置現有九龍灣驗車中心的時間表等。

至於運房局局長陳帆回覆黃國健，就T2主幹路及茶果嶺隧道的進展查詢時，稱建造工程維持2026年完工，當上述道路工程落成後，六號幹線將全面通車；而土拓署現正興建D3路都會公園段，以連接承啟道與可通往香港兒童醫院及日後落成的新急症醫院的承豐道，有關道路工程預計在2022年完成。