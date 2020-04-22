九龍東單軌鐵路第二階段可行性研究今年完成　未有興建時間表

政府自2009年起研究興建九龍東環保連接系統，擬以一條高架單軌鐵路連接啟德發展區、九龍灣及觀塘商貿區，當時更預計2023年啟用。然而政府研究再研究後，至今未有興建時間表。發展局局長黃偉綸回覆議員書面質詢時表示，土木工程拓展正就環接系統進行第二階段詳細可行性研究，料今年內完成。 茶果嶺及油塘一帶地區人口持續上升，有議員憂慮環接系統或未能應付九龍東交通需求。同時，當局亦已籌劃多項措施包括推展六號幹線工程、多項道路工程及重組觀塘道巴士站等，以解決當區的交通需求。

政府在初行可行性研究中，建議環保連接系統走線全長約9公里，共12個站，以港鐵九龍站為起點、穿越啟德發展區並最終接駁至觀塘站。（九龍東環保連系統網頁）

立法會議員胡志偉就九龍東環保連接系統提出書面質詢，提及系統造價高昂、涉及不少技術困難，有否其他替代方案，以及啟德、九龍灣及觀塘等多區未來5年及10年的人口增長，當局有何措施紓緩九龍東交通擠塞問題。

發展局局長黃偉綸表示，土拓署分別於2014年及2017年完成初步可行性研究及首階段可行性研究結果，現正進行第二階段詳細可行性研究，當中包括探討連接系統的覆蓋範圍、走線、車站位置、營運模式、財務及成本效益等方面，並檢視連接系統與公共交通工具的相互影響等。

發展局今日回應立法會議員質詢，提及2026年啟德發展區、茶果嶺及油塘的住宅人口將會分別增至12.8萬人、約3.02萬人以及7.65萬人。（立法會文件）

在初步可行性研究中，當局探討了多種類型系統，包括圖中的台北捷運系統。（九龍東環保連接系統官網）

惟在過程中，遇到較預期多及複雜的挑戰，故須較長時間審視有關情況及可行處理方法，包括研究高架模式以外的選項，以及長遠財務負擔及效益，料今年內完成此項研究，適時將向議員及相關持分者匯報研究結果及建議。

發展局又指，於2026年啟德發展區、茶果嶺及油塘的住宅人口將會是12.8萬人、約3.02萬人以及7.65萬人；2031年則會增至13.4萬人、約3.17萬人以及約9.04萬人。至於工作人口方面，九龍灣商貿區及觀塘商貿區於2026年則由現時7.94萬人及約18萬人，增至8.73萬人及約20.6萬人；2031年將分別增至約10.5萬人及21.5萬人。

單軌列車途經啟德都會公園的電腦模擬圖（九龍東環保連接系統網頁）

發展局續指，為應對九龍東的交通需求，正推展六號幹線工程，以貫通西九龍及將軍澳，紓緩九龍現有主要東西行車道及將軍澳交通負荷。同時，亦會發展觀塘及九龍灣行動區、重組觀塘道巴士站，以及分階段在啟德發展區內實施多項道路基建工程，涉改道及擴闊承昌道、承豐道、並將承啟道與啟德郵輪碼頭及香港兒童醫院連接，料工程2022完成。

土拓署於2009年就環保連接系統進行初步可行性研究，經過首階段公眾諮詢，當局建議系統方案為一條雙向高架單軌鐵路，走線全長約9公里、共12個站，以港鐵九龍灣站為起點，穿越啟德發展區後，取道橫跨觀塘避風塘入口的新建觀塘連接橋，最終接駁至港鐵觀塘站。當局曾指，預計2031年環保連接系統每日乘客量可達20萬人次，且初步估算系統的建設費用大約為120億港元（按2010年價格計算）。同時提及，以50年營運期計算，系統的可量化經濟內部回報率約為+1%。而當時在初步可行性研究時，一度提及預計環保連接系統約可於2023年啟用，但亦需視乎多項其他因素，包括啟德發展區和九龍東核心商業區的發展步伐，遷置現有九龍灣驗車中心的時間表等。

在初步可行性研究中，當局探討了多種類型系統，包括圖中迪拜的單軌鐵路。（九龍東環保連接系統官網）

至於運房局局長陳帆回覆立法會議員葉劉淑儀，就關注港鐵會否過度著重拓展境外業務，而忽略本地鐵路致近年多項工程問題發生。陳帆表示，當局一直敦促港鐵須維持高質的本地鐵路服務及做好鐵路項目興建工作，且在不影響本地服務及工程項目表現前提下，亦樂見港鐵作為香港的國際品牌，以穩健態度發展海內業務。