新冠肺炎｜隔逾3周未獲檢測報告　何栢良斥非香港接受水平

政府檢測進度緩慢為人詬病，有電台聽眾致電表示檢測後逾3星期未有收到結果；亦有檢疫人士反映，入營做的兩次檢測都無收到報告，但已可在今晚離營。港大感染及傳染病中心總監何栢良為做法不理想，「唔係香港應接受水平」，質疑是檢測做得慢，「唔好意思」隔太久才出報告。

梁顯利油麻地社區中心檢測中心早前有多人排隊等候檢測。（資料圖片／歐嘉樂攝）

有護士回覆稱「no news is good news」

本為醫生的李先生，因曾為確診病人治療而被送入檢疫中心，他向商台節目《在晴朗的一天出發》表示，12月1日進入檢疫中心，本月3日曾留深喉唾液樣本，但無人通知結果，詢問護士時獲回覆「no news is good news」。他表示，於本月8日再檢測，將在今晚完成檢疫，但仍未有結果，但會繼續在今晚離營。他認為，對測試有無進行有隱憂，指早前聽過有個案不見樣本。有聽眾上月18日檢測至今未有結果

聽眾胡女士亦致電港台《千禧年代》，指自己、丈夫及家傭在上月18日到診所取樣本瓶檢測，診所職員指即使結果為陰性也會通知，但三人至今未收到結果。他們在本月5、6日亦再次檢測，但亦未收到結果，質疑政府呼籲市民檢測，但實際檢測能力有多少，「係咪唔夠人手做？行政好混亂？」

港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，檢測做得慢是不爭事實，指即時緊密接觸者已入檢疫中心，遲確認是否感染，亦會令其餘追蹤工作做慢了。他亦批評，資訊發放並不理想，認為檢測結果一定要通知相關人士，待3日或5日沒有結果就假設陰性，「咁樣唔係香港應接受水平，第三世界國家或者要咁樣」，認為檢測人士有留電話號碼，即使無時間致電通知，亦可以短訊通知，「反映各方檢測做得好慢，可能慢到唔好意思就5日、7日先出個報告畀你」。