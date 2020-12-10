新冠肺炎｜麗晶花園設臨時檢測中心逾百人排隊　居民批資訊混亂

新冠肺炎繼續在港爆發，政府昨晚（9日）發出強制檢測公告，新增要求五個類別人士，包括麗晶花園第6座的居民和到訪者須強制檢測。麗晶花園羽毛球場今日（10日）設檢測站，僅供第6座全棟、第4、18座的D及E室居民進行鼻咽及咽喉拭子檢測，高峰時有逾100名居民排隊。 有第6座居民指，上月有確診個案後家人已率先搬離單位，如檢測結果是陰性後亦會搬走。亦有居民批評資訊混亂 ，「又叫6座居民唔好出街，又話要落嚟做檢測，又唔知幾點開始做」。

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九龍灣麗晶花園第6座至今（10日）累計已達7宗確診，當局安排D室居民撤離往檢疫營，而其餘居民則須強制檢測。今午於麗晶花園羽毛球場就有臨時檢測中心，據業委會指，該檢測中心承辦商為「相達生物科技」，而目前只供6座全棟、4座及18座的D、E室居民檢測，開放時間至晚上7時半。業委會又指，居民無須憑證證明屬該些單位住戶，「大家講個信字」。

檢測中心外貼有告示，提醒排隊居民保持1.5米距離，以及不接受有發燒、喉嚨痛等病徵的人士進行檢測。檢測居民須先量度體溫，並登記身分證及電話等資料，其後接受鼻咽及咽喉拭子採樣，而檢測結果則會以短訊通知。至下午3時許，檢測中心外大排長龍，估計排隊居民超過100人。

居民：返到屋企都唔想戴口罩

排隊居民中，不少人於爆疫的第6座居住，鄧先生坦言十分擔心，唯有平日做足衞生措施，如定時倒水到渠位，及減少接觸公共設施。被問到會否按專家建議戴口罩到廁所，他反問「你會唔會呀？最多沖廁個陣閂埋個馬桶蓋，番到屋企都唔想戴口罩」。鄧先生又指，他於一星期內已進行兩次檢測，「都幾麻煩，不過安心啲」。

鄧先生又指，其家人於上月出現首宗個案時已先搬離單位，他亦聽聞不少鄰居已搬走，他計劃檢測結果如是陰性，亦會暫時搬出單位。對於是否擔心有「禁足令」，他希望如實施政府應盡快公布，「唔好一日拖一日」。

同樣為第6座居民的葉生於進行檢測後，直言「好辛苦，有啲想嘔，眼淚水都標埋」。他批評官方公布資訊不足，檢測中心、確診單位等消息均由網上及Whatsapp得知，不少居民對強制檢測亦有不少疑問，「喺出面做咗係咪要返嚟再做？走咗係咪要返嚟？官方都無講過」。公司可安排留家工作，家中亦儲備不少乾糧，「聽話啲唔出去，飲食就阿媽處理」。他又認為，如公司可有安排，「禁足令」是最好選擇。

同為第6座居民陳太坦言「好驚」，因應強制檢測令，原本打算到外面的檢測中心進行，而麗晶花園設檢測中心則「好方便，唔使走嚟走去」。她坦言家中「有老有嫩」，故不希望政府實施「禁足令」或撤往檢疫中心。