本港新冠肺炎疫情嚴峻，麗晶花園6座出現多宗確診個案，均涉同一座向單位。港大微生物學系講座教授袁國勇及衞生防護中心總監黃加慶今早（10日）視察大廈，袁國勇認為麗晶6座已成為疫區，加上每日約30宗不明源頭，市民切勿掉以輕心，建議在家如廁都要戴口罩，沖廁時可以加入洗潔精或梘液。 衞生防護中心在昨午記者會上未有主動公布麗晶疫情，至漏夜才代交情況，黃加慶解釋，麗晶近日陸續出現個案，而且每日近百宗確診，追蹤需時。

12月10日，港大微生物學系講座教授袁國勇建議，市民沖廁時可以加入洗潔精或梘液。（羅君豪攝）

袁國勇表示，市民如聞到家中廁所有臭味，應立即找專業人士檢查污水渠，建議在家都要戴口罩，及開抽氣幫助流通，沖廁時可以加入洗潔精或梘液，可破壞病毒脂肪膜，有助殺菌，而消毒液，漂白水因要稀釋，效果或有所不及。

袁又指，本港每日約百宗確診，當中逾30宗為無源頭，反映社區起碼有30個不同隱性傳播鏈，提醒市民要做好公民責任，一定要佩戴口罩，減少外出，避免堂食，勿去人多擠迫地方。

對於政府延至昨晚才公布麗晶疫情，黃加慶解釋，最初發病時間比較早，至多了兩個單位比較近才知悉，現時每天確診人數過百，地區又多又散，追蹤需時，可能稍遲才知悉有大型群組。

至於指示大廈強制檢測，黃稱並沒有標準答案，政府會因應風險評估作出安排。黃又指，新抗源測試能短時間有初步結果，有需要會立即安排檢測人士送院。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼