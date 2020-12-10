新冠肺炎｜黃大仙採樣站大排長龍　將藍隧道工人：唔強制都驗

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，更爆發多個群組。黃大仙廣場流動採樣站原定開放至今日（10日），政府指因應市民對檢測服務的需求後，延長開放時間至下周一（14日），早上10時該採樣站開放前，已大排長龍，估計排隊人數達200人。 排隊進制檢測的人士中，不少人屬強制檢測的群組，包括多名於藍田將軍澳隧道工作的工人。有工人指，現時整個地盤須停工，坦言十分擔心會確診，「唔使強制都會驗」，並無奈指現時「手停口停，確診咗真係要申請5,000元（津貼）」。

黃大仙廣場流動採樣站今日開放時間為早上10時至晚上8時，今早約9時許，黃大仙廣場已大排長龍「打蛇餅」，目測排隊等候檢測的人數達200人，排滿黃大仙廣場。當中不少希望進行檢測市民均穿上好防疫裝備，如面罩、手套等。

日薪工作「手停口停，確診咗要攞5,000元」

排隊等候檢測的人士中，包括至少5名於藍田將軍澳隧道工作的人士，該地盤昨日（9日）一名紮鐵工人確診新型肺炎，另有尚有5名工人初步確診，地盤其餘工人須強制檢測。有不願透露姓名的工人指，現時整個地盤須停工，所有工人要自行檢測。該名工人坦言十分擔心，「唔強制我都嚟驗，始終有爆發，驗咗安心啲」。亦有工人無奈指由於是日薪工作，故現時「手停口停，確診咗要攞5,000元」。

另外，排隊等候進行檢測的楊女士於院舍工作，同樣須強制檢測。她直言院舍員工要自行到檢測中心等採樣造成不便，亦對院舍運作有影響，「兩、三個去檢測，少咗人做嘢，如果政府派人落院舍仲好過啦！」她又指院舍員工已多次進行檢測，故不擔心會確診。