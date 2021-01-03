移居日本港人辭工當家庭主婦：當地人不太體諒　難當在職媽媽

國安法實施，多個國家紛紛放寬移民政策，計劃移民的港人增加。人們經常笑言：日本有如港人鄉下。49歲的Shadow有移居日本7年，由一名事業女性變成照顧兩女的家庭主婦。日本着重女性照顧家庭，在職場上對女性帶既有立場的態度，比她想像中更嚴重，曾令她情緒低落和感委屈。 在日本協助港人移民的人士表示，日本正積極吸納金融科技人才，而移民港人無論在工作或是生活要調整心理，應付文化上差異。

Shadow移居日本橫濱，假期會帶女兒到圖書館看書。（受訪者提供）

Shadow於25歲時在港學習日文達N3程度，2000年任職一間日資製衣公司時已經常被調派日本公幹，和短期居住。她和日籍丈夫2003年結婚後隨即申請配偶簽證，約兩至三個月辦妥。因為丈夫在日本當地做生意，她亦希望小朋友接受日本教育，40多歲的她在2013年和丈夫移民日本生活。

移居日本，她說「始終不是自己家鄉，始終是離鄉別井」，有很多決定要深思熟慮，在香港較容易辭職，但在日本不是想轉工就可轉到。日本人通常一份工打一世，企業亦對聘用外國人有所保留，會優先聘請本地人。

Shadow居於日本橫濱，當地的橫濱地標大廈，曾是日本最高樓宇，很容易被辨認得出。（受訪者提供）

Shadow在日本繼續從事製衣布業，她指求職不太困難，但認為女性在日本待遇有差異，面試時公司會問很多關於家庭問題，例如結婚多少年，有否生小朋友的打算。日本社會不太接受已婚女性全職工作，尤其是上了年紀的男士對此有更強的觀念，認為女士應該照顧家庭，覺得女性不會專心工作、要照顧小朋友等，「誇張啲講只是叫我斟茶遞水」。

她生小朋友後確切感受到職場不言而喻的壓力，日本人不流行請家人或傭人幫忙照顧子女，在職媽媽難以專注上班。雖然有托兒所，但子女一旦生病，重男輕女的風氣下，照顧的責任就落在媽媽的肩膀。她說，日本在職場上對女性持既有態度，比她想像中更嚴重，公司會少安排「重磅」工作予在職媽媽，認為她們「食得鹹魚抵得渴」，她一度情緒低落和感委屈。

當有朋友問她移民意見，Shadow回應要有心理準備作出取捨，她5年前因為女兒升讀小學和應丈夫的要求辭去工作。在日本，小學的參觀日和運動會都會預設媽媽必定出席，她形容頗「困身」，當地人不太體諒在職媽媽。

Shadow曾考慮回港生活，但想到香港也有好和差的方面，小朋友年紀尚小仍在讀書，就算回港也不是現在。她說，「後悔唔多唔少都會有」，主要是可惜女兒不能和家人以廣東話溝通，她們對香港的感情也不深。

從事金融科技的鄺家恆在日本協助港人移民，他說日本正積極吸納金融科技人才。（受訪者提供）

從事金融科技的鄺家恆在日本協助港人移民，他說日本正積極吸納金融科技人才。他小時候已移居日本讀書，他表示日本人尊重移民人士，歧視問題不大。他指，日本人階級觀念重，下屬較尊敬上司，有些公司在開明領導層管理下，職場文化亦有轉變。他提醒港人「生活和旅遊是兩件事」，需調節心境。現時移居日本方式包括透過投資、工作和以配偶身份取得簽證。