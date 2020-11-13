加拿大新政助港人移民　移民顧問：好吸引　願體力勞動點都搵到工

加拿大移民部長門迪奇諾（Marco Mendicino）11月12日宣布，因應香港實施《港區國安法》的局勢，渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會，有關政策對本來希望留在當地工作的畢業生來說，的確便利，新措施是否能吸引年輕一輩留居加拿大？ 環凱移民顧問有限公司董事張家禧表示，一向以來加拿大及澳洲為想移居熱點首兩位，現時的放寬政策認為的確會令不少人更有信心留於當地，「呢個係好吸引，只要你真係有心搵，三年點都搵到工，加上當地欠缺年輕勞動力，只要唔介意做體力勞動、只為留守就可以。」

不少港人移居加拿大及澳洲，為方便家人及朋友互相照顧，在港人擔心政局前後，兩地為最多港人移居熱點。

渥太華方面會推出三項新措施，放寬對香港人的移民政策，主要為年輕港人到當地發展的機會，一向以來，加拿大為港人升學及移民熱點，新措施會否增其吸引力？張家禧說，早年不少港人移居加拿大及澳洲，為方便家人及朋友互相照顧，在港人擔心政局前後，兩地均為最多港人移居熱點，「其實去升學嘅都想留低，只係因為搵唔到工要走，而家呢個措施的確好吸引。」

他續說，加拿大的學生簽證於畢業生完成學業後的兩個月失效，不少學生需要於限期前入職新工作，並有公司願意加簽方可繼續居留，因此要正式落地非常困難。但新措施落實後令情況有所不同，張稱：「而家只要三年內搵到工作就可以，呢個係好吸引，只要你真係有心搵，三年來點都搵到工，加上當地欠缺年輕勞動力，只要唔介意做體力勞動工、只為留守就可以。」

新措施主要分為三個途徑，包括為：

1. 在最近五年內畢業於加拿大認可教育機構或海外高等教育機構的香港人提供快速而開放的工作簽證。假如成功獲批，他們可以為配偶、伴侶及子女申請到當地。

2. 為成為永久居民提供兩個新途徑，分別為在過去3年內於加拿大認可的教育機構就讀並在加國完成最後課程的港人；以及在加拿大認可的教育機構畢業或海外研究生，並在過去5年曾在加國工作一年的港人。

3. 加國就現有的難民法作出兩項程序上的更改，包括港人申請難民資格失敗後，豁免一年的重新等候期；渥太華政府明確指出在去年夏天前參與抗議中國政府的大型示威或被國安法起訴的港人，在沒有觸犯其他加拿大認可的罪行下，均會被視為可取得申請資格的合法理由。

另外，加拿大溫哥華及多倫多一向為港人移居熱點，現時部份港人已考慮到其他較冷門城市居住，以減生活成本，張家禧又指：「好多人選擇卡加利，其實都好近溫哥華，物價平啲搵工又易少少。」

他績說，近日的確不少人查詢有關移居加拿大的事宜，今早的查詢更有所增加。然而，不少決定離港定居的人亦會願意在工作方面「重頭做起」。此外，英國雖為不少港人移居熱點，但他指一向以來想移居加國的人較英國多，之前掀起了英國熱主因是英國政府放寬BNO的申請和入藉門檻。

家長為子女報讀英國不同地區的2021升學的申請，已增至近2000宗，單單為公立學校已有過千宗。（資料圖片）

另外，升學顧問中心英識教育執行董事陳思銘則說，一向不少港人較喜歡選擇到加拿大及澳洲定居，「嗰度似自成一角小社區，同聲同氣，所以因此會好吸引，父母較喜歡為讀高中的子女選擇到加拿大升學。」至於子女較年幼的家長，則傾向為子女選擇到英國升學。

他續說，今年4月至8月不少家長為子女選擇移民升學，但近兩個月的查詢及申請已有所回落，認為部份港人已「消化」政治環境問題及財政問題有關。至現時為止，家長為子女報讀英國不同地區的2021升學的申請，已增至近2000宗，單單為公立學校已有過千宗，升幅約七成。但他亦建議家長不要因一時意氣舉家移民，重點是要考慮實際財力，「你要有一年半嘅生活資金會比較好，好多人話有三個月生活費，之後點都捱住，大人就可以捱，但你有小朋友就唔可能咁兒戲。」