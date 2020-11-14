二次移民增　移居加拿大港人籲放下身段：不要想像是另一香港

加拿大宣布，因應香港實施《港區國安法》，推出多項新措施，放寬對港人的移民政策，吸引香港青年到當地發展，包括過去5年大專畢業的香港人可申請在加拿大工作最長3年，以及在加拿大工作至少1年可申請永久居留。 有移居當地讀書工作港人表示，在加拿大未必容易找到和香港相同的職位或工種，税收亦比香港高出不少，或要調整心態，「不要想像這裏是另一個香港」。也有從加拿大回流多年的爸爸因應香港局勢，為了女兒將來，打算二次移居加拿大，「這幾年好似一個循環」。

Henry 於1991年移居加拿大薩省念高中，在艾伯塔省的大學修讀電腦科學學系，其後在溫哥華工作過半年。（受訪者提供）

1991年正值本港移民潮，今年40歲的Henry當年隨家人移居到加拿大，並在當地薩省念高中、在艾伯塔省的大學修讀電腦科學系。他和家人移民曾到較偏僻、很少華人的小鎮居住，要適應使用英語生活。媽媽任職超級市場推廣員，爸爸則沒有工作，Henry 表示港人要有心理準備就算有一定的工作經驗，加拿大公司亦傾向聘用土生土長、容易溝通的本地人，港人不易覓得同等職位。

事實上，家中兩老一直不太習慣加拿大的生活。加拿大地大物博，如果不駕駛，乘搭公共交通至少要等30分鐘一班車，喜歡外出找樂子的媽媽不出門的話整天在家坐立不安，加拿大不是太適合她。畢業後，他在溫哥華覓得一份與貿易相關的工作並做了大概半年左右。

時值香港回歸兩年後，香港的環境看似既繁榮又穩定，於是吸引Henry與家人決定放棄加國生活，舉家回流香港。而曾在外國留過學，讓他容易在香港找到工作，

也有人隨家人移民加拿大，但只有他一人繼續在當地生活。

30多歲的Gordon 早在1999年到卑詩省讀中學、大學，在資訊科技界工作至今。他指，當地重視應徵者有相關經驗和當地學歷，認為多倫多和溫哥華大城市工作機會多，但同時競爭大。港人不用擔心在當地找不到工作，但可能要做一些另類行業，例如做餐飲和維修。以他所知，當地資訊科技界和工程界仍渴求人才。

港人移民往往擔心歧視問題，他表示，每年有很多不同背景的人移民加拿大，鄰居包括穆斯林和非洲來的白人，「新移民不是一件新事物」。他續指，加拿大人的家族背景多元，「除非他是原住民，否則他的祖父母那一代也可能是移民」。

不過，Gordon的家人同樣習慣了香港的多姿多彩，不適應較沉悶、寧靜的生活，加上英語溝通有困難，有礙融入和了解當地社會，親戚又全部都在港，10年後就回流。他說，「不同地方有不同文化，不要想這裏是另一個香港，這個世界沒有兩個紐約、兩個巴黎」。他提到香港推行國安法是一場死局，港人如同走難，「若要找地方搬的話，全世界各國都差不多」。

從事資訊科技的Henry 留意有不少港人像他一樣回流，因為香港的公司以豐厚待遇吸納人才，而加拿大稅收可高達一半收入。家人當年擔心回歸後的社會政治局勢，想為他增添多一個選擇和保障，他說「如今應驗了這個說法」，因為「這幾年好似一個循環，港人再度回去加拿大」。

身為人父的他指為女兒學業着想，計劃回加拿大生活，甚至已託朋友探路問行情。他說，曾經歷過最好的香港，惟現在和20、30年前明顯不同，自由日漸收窄，「走在街上的一些日常行為也要有承受前所未有的後果」，未必再是想像中長遠定居的地方。他認為港人想找自己想要的生活，多個國家新政策歡迎港人前往工作，他相信年輕人也有意去外國見識。