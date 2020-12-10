政府料於12月22日推「指定隔離酒店」　專家斥太遲變「白做」

本港新冠肺炎疫情嚴峻，政府計劃在聖誕前落實「指定隔離酒店」，供大批返港留學生入境檢疫隔離用，據了解，當局定於12月22日正式推行。 有專家指出，留學生大多由12月初已開始回港，在22日才開始推出「太遲」，「就好似白做。」認為成效大打折扣。根據入境處數據，近一周有8000多人從機場抵港，抵港人數較前一周大增30%。有立法會議員直斥，政府不應等到所有酒店都準備就緒才推出，應「開得一間就一間」。 《香港01》整理了由12月1日至今的輸入個案，發現最少有8人都在入境後做第二次檢測才確診，他們均曾入住本港多區的酒店，專家認為數據反映盡快設立指定酒店的重要性，有助本港堵截輸入個案感染到本地人的風險。

政府早前已租用荃灣絲麗酒店作檢疫酒店，不過是供密切接觸者入住。（資料圖片／鄭子峰攝）

根據入境處數據，在12月3日至9日一周內，有8329人經機場抵港，人數最多的是12月6日，當天單日有1883人入境。而前一周（11月26至12月2日）有6344人，而在11月19日至25日就有4948人抵港，可見從海外抵港人數正按周上升。最近一周經機場入境人數相較前一周上升30%，不過該數據未有劃分入境人士歲數，未知當中多少人屬留學生。

據了解，政府將於本月22日正式推行「指定酒店」，當政策落實後，所有從中國以外地方抵港的人，都需在該些酒店接受檢制檢疫。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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呼吸系統專科醫生梁子超指出，留學生大多在12月中已開始放假，他亦相信大部分人得知回港需檢疫14天，都會提前回港，預料不少人早在12月初已抵港，直指現時推行指定酒店已屬太遲，「遲咗就好似白做，大打折扣，做唔做都唔係差太遠，將初時嘅功夫白費，浪費僅有資源！22號做（指定酒店）需求一定跌，唯一好處係唔會爆滿囉！」

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，留學生大多由12月初已開始回港，在22日才開始推出指定酒店是太遲，「就好似白做」，成效大打折扣。（資料圖片／林若勤攝）

田北辰：應該做得一間得一間

立法會議員田北辰就稱，他獲悉酒店業界只需7天已可把現有客人疏散到其他地方，即於18日已可交給政府推行政策。他續指，據他了解政府指要在22日才落實政策，是因為擔心趕不及檢查所有酒店是否符合隔離之用。他直斥政府「歎慢板」，質疑為何不願「做得一間得一間」，「政府一開始檢查完兩三間先，其實已經可以頂住頭幾日啦，之後逐步做埋餘下酒店，根本完全無問題。做得幾多得幾多先，咁先叫盡力檢疫架嘛！」

實政圓桌立法會議員田北辰直斥政府「歎慢板」，質疑為何不願「做得一間得一間」。（資料圖片 / 龔嘉盛攝）

《香港01》整理了由12月1日至今的輸入個案，發現最少有8人都在入境後做第二次檢測才確診，他們均曾入住本港港九新界多區的酒店，梁子超認為數據反映盡快設立指定酒店的重要性，認為可有助本港堵截輸入個案感染到本地人的風險。另有一名機組人員（第6492宗個案）更在入境後第三次檢測才確診，期間他曾回到位於愉景灣海堤居16座的住所。

梁子超表示，當設立了指定酒店後，應加強為檢疫者檢測。現時政府僅在入境者抵港一刻及抵港第12日才檢驗，梁子超認為在兩個日期中間，或已經有入境者發病，因此在第1、7、13天檢測，會更為理想，「唔想受感染者喺酒店留咁耐。」

另外，記者整理個案資料時發現，部分機組人員抵港後仍可到機場等待檢測結果，惟所到的酒店均在赤鱲角一帶，衞生署回覆稱，署方指定予機組人員等候檢測結果的地點，包括香港天際萬豪酒店及國泰城逸泰居。

梁子超認為機組人員可到特定酒店等待結果是好事，惟這些酒店也需特別留意其衛生安排，盡量與入境者零接觸，不應進入房間交收物品或執房，而酒店也應為員工7日一次檢測，及盡量方便有病徵的員工盡快做檢測，「如果呢啲酒店做得好係幫到疫情，但如果做唔好，就會係爆發樞紐，因為好多高危人士集中一齊，如果酒店員工感染，好快就急速輻射式去社區。」