新冠肺炎．綜覽｜政府將訂購國產疫苗　林鄭：不要將疫苗政治化

特首林鄭月娥今午3時召開記者會，公布關本港訂購疫苗的進展以及指定隔離酒店的措施和名單。其他出席記者會的官員包括勞工及福利局局長羅致光、食物及衞生局局長陳肇始、公務員事務局局長聶德權、民政事務局局長徐英偉、衞生署署長陳漢儀以及醫管局行政總裁高拔陞。

林鄭表示，港府在訂購疫苗方面今日出現突破性進展，已與內地疫苗生產商科興控股生物技術公司（Sinovac）及復星醫藥德國BioNtech/輝瑞簽訂協議，首批疫苗將於下月到港。另外，有指部份市民對國產疫苗品質存隱憂，林鄭回應指不要將疫苗政治化，指政府訂購的所有疫苗均符國際標準。

【16:50】林鄭表示，市民不能選擇接種哪款疫苗。因為疫苗注射屬有限照顧，加上不同疫苗運送到港時間不同，是由政府視乎什麼情形、組群及環境按時間接種，籲市民客觀科學去睇，又稱「事實上，市民平常都好少問呢隻是什麼疫苗」，強調政府有穩健科學支援，市民毋須擔心。

政府今日首批36間檢疫隔離酒冶名單。

【16:43】聶德權回應問題，指約指定酒店的訂房率不足五成，政府將會對該酒店進行補貼至五成水平，上限為每間房價七成或600港元，此舉可讓政府與酒店分擔風險。

【16:33】對於政府即將採購的部份疫苗產至內地，有人憂慮疫苗的安全性。林鄭表示：「如你問我如何說服港人使用內地疫苗，我會答不要涉及政治，要去政治化。」林鄭續稱，專家會看科學及證據，指有關疫苗是以全球標準批准使用。

【16:15】對於有指科興疫苗過往曾引起嚴重不良反應的例子，衞生署署長陳漢儀表示，世衛列入第3期的臨床疫苗共布13隻，港府已簽或將簽協議的疫苗生產商都是在此名單以內。 最終審核時仍會參考藥廠提供最新數據,，因目前各藥廠臨床實驗仍進行中。另外，科學委員會已成立，當中的專家組審視最新數據再作決定。

而對於復星/BioNtech與輝瑞的疫苗，此疫苗須貯存在-70度的環境，對冷凍鏈有非常嚴格要求。對物流供應上的確非常挑戰, 港府已同不同持分單位，如機管、物流公司航運界密鑼緊鼓，看看如何配合，並已與生產商商討，對方須確保符合要求才採購。

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【16:16】特首解釋，肆虐全球疫情令疫苗研發緊張，全球均爭疫苗，故世衞整全球獲取機制公平分配，經政府努力下，縱對政府工作有負面看，批評進度緩慢，但當局已日以繼夜努力，事實上，市面上並非有好多選擇，今次的採購是突破，仍會在1500萬以上再爭取。

【16:04】關於政府在什麼時候發出強制檢測甚至禁足令，陳肇始表示，第一，一定會有檢視評估傳播風險。第二,，在評估後決定最有效措施減低擴散，有些要用上法律手段，有些則不用。陳又稱，望市民過一個平靜冬至聖誕，希望農曆新年前遏下疫情。

【15:39】聶德權表示，指定檢疫酒店獲酒店業支持，已收到接近一百間酒店或旅館有意參與，現時首批檢疫酒店有36間酒店，提供約1.2萬房間, 參考過去由機場返港人數推算,相信數目可照顧強檢人士需求。36間酒店合共提供1.2萬間房價包3餐, 由300元非套房到數千元的套房不等，分布在不同地區，其中八成房間為千元以下酒店。措施正式在本月22日開始實施。

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【15:35】更改到港旅客採樣方法，由目前機場抵港人士會自行採集深喉唾液樣本，更改至由專人負責幫抵港人士進行鼻咽、咽喉採樣。

【15:09】特區政府對處理疫苗採購從未沒有掉以輕心，今日採購疫苗有突破性進展，已與個別疫苗生產商有預先採購協議。目標是讓全港750萬市民免費注射，訂購數量將是人口的兩倍。長者、醫護將會優先獲得接種，佔香港人口約300萬。

港府已在疫苗採購上取得突破性進展，政府已與以下2間製造商達協議，包括內地生產的科興控股生物技術公司（Sinovac），該生產商以滅活技術製造疫苗，並會供應750萬劑, 首100萬可望最快明年1月來港。另一製造商為復星醫藥德國BioNtech/輝瑞, 用mRNA核糖核酸技術，同樣訂750萬劑, 首100萬劑最快明年首季來港。

第三間疫苗生產商仍然在商討中，就是AstraZeneca，採不可複製性病毒載體技術。立法會財務委員會已批出逾84億元作疫苗採購及注射之用。

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