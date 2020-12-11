新冠肺炎｜檢疫中心單位餘25%　竹篙灣檢疫中心已啟用逾2600單位

新冠肺炎疫情嚴峻，今日（11日）再增86宗確診個案，數字仍然高企；政府今日宣布將指定36間酒店為特定檢疫酒店。根據衞生署資料，截至今日（11日）上午9時，全港尚餘可供即時使用檢疫單位1,076個，比率僅即25%。

，當中竹篙灣檢疫中心提供單位數量增至2,630個，總容量為現存檢疫中心之中最多。早前政府曾指，竹篙灣檢疫中心第三及第四期料可於年底完工，額外提供2,000個單位，意味第三期已完工及啟用，尚有約不足1,000個待啟用。

衞生署資料顯示，截至12月11日上午9時，全港共7個檢疫中心總單位數量為4,344，已使用的單位量為1,985個，使用率為45.6%；不過可供即時使用只有1,076個單位，即25%。使用率最高的為荃灣絲麗酒店，總容量為409個單位，當中317個已用，使用率為77.5%。

當中最多空置單位的為竹篙灣檢疫中心，該處總容量為2,630個單位，只餘604個可即時使用單位，餘下空置單位正待維修或消毒。竹篙灣檢疫中心的提供的單位量亦為全港最多，該處分為四期，首兩期已分別於7月中及9月中啟用，提供800及700個單位，根據發展局局長黃偉綸早前指，第三及第四期料於本年底落成，共可提供額外2,000個單位，料第三期單位已啟用。

截至12月11日上午9時，全港檢疫中心使用情況。（衞生署網頁）

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