新冠肺炎｜政府於天水圍、土瓜灣等區再設檢測中心　累計將有19間

食物及衞生局表示，政府將在全港再增設5間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務，屆時全港將有19間社區檢測中心為市民提供服務，總檢測容量將超過每天20,000次。

局方表示，社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月10日已為超過17萬人提供檢測服務，其中420個樣本的檢測結果屬初步陽性，比率為0.25%。