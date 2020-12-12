新冠肺炎｜政府於天水圍、土瓜灣等區再設檢測中心　累計將有19間

撰文：鄭翠碧
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食物及衞生局表示，政府將在全港再增設5間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務，屆時全港將有19間社區檢測中心為市民提供服務，總檢測容量將超過每天20,000次。
局方表示，社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月10日已為超過17萬人提供檢測服務，其中420個樣本的檢測結果屬初步陽性，比率為0.25%。
▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼
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食衞局表示，為進一步便利市民接受2019冠狀病毒檢測，政府將在全港再增設5間社區檢測中心，分別位於天水圍天晴社區會堂、石塘咀體育館、土瓜灣體育館、馬鞍山體育館，以及牛頭角道體育館，由下周起陸續投入服務。屆時全港將有19間社區檢測中心為市民提供服務，總檢測容量將超過每天2萬次。五間新增檢測中心首階段運作三個月，並視乎情況可再延長三個月。
新增的5間檢測中心：
局方指，社區檢測中心自11月15日開放以來，截至12月10日已為超過170,000人提供檢測服務，其中420個樣本的檢測結果屬初步陽性，比率為0.25%，有關個案已轉交衞生防護中心覆檢及跟進。
現時已有的14間檢測中心：