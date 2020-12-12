新冠肺炎｜今增69宗確診　張竹君：初確逾80宗　明確診數不一定低

本港第四波新冠肺炎疫情持續，今天（12日）新增69宗確診個案，稍微回落，當中有64宗屬本地感染，有5宗是輸入個案。有6宗個案從社區檢測中心發現，45宗和其他個案相關，19宗是源頭不明個案。再有屋邨有多名居民確診，在黃大仙東頭邨貴東樓4個單位共有7宗個案。 今天錄得有80宗以上的初步確診，被問到疫情是否回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，明天確診數字不一定少，今日個案較少可能是有時送少樣本。

黃大仙龍蟠苑龍珊閣有多名居民確診。（高仲明攝）

今天新增69宗確診個案，有不少群組繼續擴大，當中有4宗涉及歌舞群組，1宗屬於日出康城9期地盤群組，再多2名亞博館員工確診，以及將軍澳藍田隧道再添1宗個案。

有屋邨多名居民確診，黃大仙東頭邨貴東樓4個單位共有7宗個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中3個單位都有相關個案，1宗與日出康城9期地盤有關，1宗涉歌舞群組，1宗與工作接觸相關。貴東樓有1宗無相關個案，審慎起見會向居民派樽。

張竹君表示，貴東樓7宗個案都是來自廿幾樓，有3個患者分別各自住在3個單位，4名患者是一家人同住一個單位。其中有兩個染疫單位屬同一層，但他們分別有源頭個案。今天新增個案是和早前有感染單位同座向。張竹君又指，如是公屋的個案，房屋署會去檢視渠管。

黃大仙龍蟠苑龍珊閣有多名居民確診。（盧翊銘攝）

另外，一名診所護士確診，護士在本周二（8日）不適，護士在位於北角炮台山電氣道72號的馮明杰醫生診所工作，張竹君指其有家人確診，應是有關連的個案。診所相關人士須要檢疫，會通知病人檢測。

被問到疫情是否回落，張竹君表示，「今日有80個以上初步確診，聽日數字唔一定係少，今日少可能係有時候送少樣本」。

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