新冠肺炎｜英航周二倫敦飛香港航班四人確診　今起停飛至25日

英國航空由英國倫敦飛抵香港的航班（BA027）在本周二有4人確診新冠肺炎。政府公布，英航營運的客機在今日（12日）至25日期間禁止從英國倫敦飛往香港。 英航指，對暫停航班的指示感到失望，強調由香港飛往倫敦的航班服務照常，受影響的乘客可選擇乘坐其他航空公司、重新預訂旅行日期或獲全額退款。

英航由倫敦飛香港航班於本周二（8日）有4人確診，今起（12日）至25日禁飛。（資料圖片／余俊亮攝）

政府公布，英國航空營運於本月8日由英國倫敦飛抵香港的航班（BA027）中，有4名乘客經衞生署臨時樣本採集中心所採集的樣本而確診新冠肺炎，以及有1名乘客未能符合《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）指明的條件，因此衞生署引用該規例，禁止英航營運的客機在本月12日至25日期間從英國倫敦抵港。

英航表示，當局已指示暫停從倫敦飛往香港的客運航班，對此決定感到失望，現與當局緊密合作，希望盡快恢復航班。

英航指，正在聯絡受影響乘客向他們致歉，並會向他們提供選擇乘坐其他航空公司、重新預訂旅行日期或接受全額退款。英航強調，香港飛往倫敦的航班服務照常營運。