靈實秀茂坪宿舍員工初步確診　港珠澳口岸清潔公司現小型爆發

第四波疫情持續，再有院舍有確診個案。衛生防護中心今日（13日）指出，位於秀茂坪的靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍，有一名工作人員初步確診，他在發病前一天曾上班，有數十位院友需要檢疫。 張竹君又表示，港珠澳口岸出現小型爆發，有3、4位清潔員工確診及初步確診。

政府公布，靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍有員工初步確診，港珠澳口岸亦出現小型爆發。（盧翊銘攝）

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約有60名院友

衛生防護中心傳染病處主任張竹君指，靈實秀茂坪日間活動中心暨宿舍一名工作人員初步確診，該中心位於秀茂坪邨秀雅樓地下。資料顯示，該院屬於殘疾院舍，有提供嚴重弱智人士宿舍。

患者在12月11日最後一天上班，並在12日起不適。張竹君指，院內有約60名院友，當中有數十位由患者照顧，因此被列作緊密接觸者，將會安排檢疫。

▼港府公布收緊防疫措施（12月8日公布）▼

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港珠澳口岸有清潔工出現小型爆發。（資料圖片）

港珠澳口岸有小型爆發

張竹君又表示，港珠澳口岸有清潔工出現小型爆發，涉約3至4人，現正檢視有多少人需要接受檢疫。張說，口岸有不少人進出，而他們做清潔工作，或有爆發或受感染的風險。

張又指，該群組第一個確診個案是在12月10日公布（#7192），他在12月2日起不適，最後一天上班是12月5日。