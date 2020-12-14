新冠肺炎｜何栢良：新冠肺炎一直是嚴重疾病　未見重症有年輕化

第四波新冠肺炎疫情持續，近日一名沒有長期病患的42歲女病人，入院一周後離世，社會擔心重症病人有年輕化趨勢。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（14日）於港台節目表示，新冠肺炎由始至終都是嚴重疾病，如翻看數據，40至59歲的重症患者比率，與年初時相若，只是過往社會可能忽略年輕的重症患者。他又舉例指，被視為吹哨者的內地醫生李文亮，因病逝世時亦只是30多歲。

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明年前回落至每日單位數機會低

何栢良於港台節目《千禧年代》表示，現時疫情仍嚴重，未見回落趨勢，相信源頭不明個案數量會持續一段時間，明年前每日新增個案回落至單位數的機會頗低。

對於政府是否需要「加辣」防疫，何栢良認為是執法上需要「加辣」，尤其節日將至，街上多人聚集，「打卡位」人山人海，部分人脫下口罩拍照，執法人員應加緊檢控違規情況。他表示，如只是收緊措施，但未有加強執法，就只是「紙上談兵，無意思」。

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社會擔心重症病人有年輕化趨勢，何栢良表示，翻看11月起的數據，如按年齡層劃分，40至49歲確診者的重症者比率為2%；50至59歲為4%；60至69歲為13%；70歲以上則達22%。他續指，數據可見，40-59歲患者中，確有一定比例會出現重症，包括嚴重、危殆、死亡；但數據上其實與過往相若，並無特別嚴重。他強調，新冠肺炎由始終都嚴重，例如被視為吹哨者的內地醫生李文亮，逝世時亦只是30多歲，且沒有長期病患，只是過往社會可能忽略了重症的年輕病人。