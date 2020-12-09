居屋2020｜12月15日網上直播攪珠　料最快明年5月揀樓

社會新聞
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今期居屋以市價六折推出四個屋苑，包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑，涉及7,047個單位。房委會指，居屋2020及白居二2020將於12月15日舉行攪珠。受疫情影響，攪珠過程將在房委會的Facebook專頁上直播，不會安排公眾及傳媒出席。

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房委會指，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」） 及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2020」攪珠儀式，將於12月15日早上10時30分進行，決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持。

受疫情影響，攪珠過程將在房委會的Facebook專頁上直播。攪珠結果會於當日下午上載至房委會及房屋署的專用網頁，而網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。房委會料可於2021年5月或6月進行「居屋2020」選樓和向「白居二2020」的合資格申請者發出批准信。

居屋2020於10月截止申請，連同網上申請及親身交表，累計收到23.6萬份居屋申請。（資料圖片／張浩維攝）

居屋2020於10月截止申請，連同網上申請及親身交表，暫累計收到23.6萬份居屋申請，暫超額認購32.4倍。不過，因尚未計及日內會收到的郵遞申請，料數字會較上述公布數字多。

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