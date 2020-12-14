新冠肺炎｜49歲漢確診一周病逝　昨未列作危殆　3日2中年患者不治

本港今日（14日）新增82宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，本地不明源頭個案佔37宗。一名49歲男患者今日早上逝世，他於12月8日(上周二)初步確診，由確診至不治僅一星期，為第四名50歲以下的「年輕死者」。翻查醫管局昨日公布的危殆及嚴重病人名單，上述患者均未有包括在內。

醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超（左）表示：「若發現容易氣喘應該盡快睇醫生，唔好等多一兩日，果一兩日好影響之後治療效果。」（孔繁栩攝）

死者有長期病患 生前曾到海天客運碼頭

醫管局醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲今日在記者會公布，個案編號7134的49歲男患者今早10時49分離世，生前住所為太子僑明大廈，12月8日初步確診時沒有病徵，隨即送往亞博館社區治療。該名患者有長期病患，12月9日由亞博館轉送聯合醫院治療，醫管局表示上述患者「未至於唔可在社區治療措施接受治療」。

據衞生署資料顯示，死者曾於本月5日到機場海天客運碼頭。機管局上周二（8日）公布，收到躉船維修承辦商珠江集團船廠通知，該公司一名員工的 2019 冠狀病毒病檢測結果初步呈陽性。

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醫管局：不能忽略輕微病徵

翻查醫管局昨日下午公布的病人情況資料，危殆及嚴重病人均未有包括個案編號7134。醫管局臨床傳染病治療專責小組成員胡德超表示，有病人一送到急症室或病房已要插喉，部分病人事後反映出現病徵的時間已持續一周，他認為不能忽略輕微病徵，例如發覺自己行路時特別氣喘，一定要盡快求診。胡同時指，疫情下很多市民不會外出，未必查覺自己氣喘，他呼籲大家在家中走動時或行街時容易氣喘，「應該盡快睇醫生，唔好等多一兩日，果一兩日好影響之後治療效果。」

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累計4名50歲以下患者不治

一名沒有長期病患的42歲女病人上周六 （12日）不治，入院僅一周，社會憂慮重症病人有年輕化趨勢。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早於港台節目表示，新冠肺炎由始至終都是嚴重疾病，翻看數據後，40至59歲的重症患者比率，與年初時相若，只是過往社會可能忽略年輕的重症患者。他同時舉例指，被視為吹哨者的內地醫生李文亮，因病逝世時亦只是30多歲。

最年輕離世患者只有38歲（#6272），死者有神經系統疾病；另一位是年僅39歲男患者（#0013），1月29日起出現肌肉痛，到31日開始發燒入院，延至2月4日不治，生前患有糖尿病，因此此名死者為第四名50歲以下的患者不治。