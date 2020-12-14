新冠肺炎｜聯合、仁濟醫院病人染疫　曾分別入住急症科及內科病房

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日（14日）新增82宗確診個案，本地個案佔77宗，當中37宗感染源頭不明。 醫院管理局表示，聯合醫院一名65歲男病人初步確診，他曾入住急症科病房，同一病格6名病人被列為密切接觸者。而仁濟醫院一名61歲女病人亦初步確診，她曾入住內科普通病房， 兩名住院病人及一名護士被列為密切接觸者，需接受檢疫。

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聯合醫院一名65歲男病人初步確診。（資料圖片）

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，一名65歲男病人因昏厥到聯合醫院急症室求診，曾入住急症科病房，其檢測結果呈初步陽性。醫院感染控制組追蹤該病房，同一病格6名病人被列為密切接觸者，需接受檢疫及檢測，其中5名病人的檢測結果呈陰性，其他檢測仍在進行。有關病房職員有按指引戴足夠裝備，亦無為該病人進行霧化程序，無職員被列為密切接觸者，院方已消毒有關病房。

一名61歲女病人昨日因咳嗽、發燒到仁濟醫院急症室求醫，入住內科普通病房，傍晚轉往負壓病房留醫。其後院方發現她的檢測結果呈陽性，立即安排她到隔離病房，情況現時穩定。院方追蹤發現， 2名住院病人曾與患者同住一間病房，被列為密切接觸者。一名護士曾協助她留樣本，期間無戴合適裝備，被列為密切接觸者。院方已消毒有關病房，醫院會繼續監測病人，並與衛生會保持溝通。

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另外，北大嶼山社區健康中心職員今早發現，11個較早前收集的深喉唾液樣本樽未有按程序送入化驗室，11名病人受影響。其中有10名病人在12月11日到該中心求診，被要求強制檢測；另外一人在12日求診及收樣本。 受影響病人今日會被通知，需盡快返回診所收集樣本。有關部門會調查事件，並即時作出改善措施。