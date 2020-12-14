DSE 2021｜考試時間表出爐　通識科續打頭陣　口罩要求列考生手冊

2021年中學文憑試（DSE）筆試將於來年4月23日至5月17日舉行，放榜日暫定為7月21日。考評局今日（14日）公布最新考試時間表，其中通識科與去年一樣，繼續「打頭陣」成為首科開考的核心科目。當局今年9月曾表示，考生人數較少的科目，可能需要安排於同日上午及下午考核，根據最新時間表，只有數學科延伸單元（M1/M2）及宗教科有相關安排。 另外，2021年的《考生手冊》加入預防措施安排章節，列明考生進入試場前，必須正確戴上自備的外科口罩，口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴，以及使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。

考評局12月14日公布2021年中學文憑試（DSE）考試時間表。（考評局文件截圖）

考期縮減至3.5星期核心科目4月27日開考

考評局今日公布最新的2021年DSE考試時間表，首科筆試為視覺藝術科，首科核心課目筆試為通識科，4月27日開考；英文科筆試緊隨其後，4月28日至29日開考；數學科必修部分5月2日開考；中文科筆試訂於5月4日至5月5日，為最後一科核心科目筆試。

受疫情影響，考評局今年9月已宣布取消來年的中、英文科口試；中文科閱讀卷文言閱讀篇章部分，不會考核《岳陽樓記》及《六國論》兩篇範文；包括生物、化學、中國文學及英國文學等9個科目，將取消校本評核。通識科校本評核獨立專題探究（IES）將會簡化內容，亦會調低佔分，考生只需完成題目界定，以及相關概念和知識、事實、數據兩部份；深入解釋議題、判斷及論證兩部分則會取消。

考評局前秘書長蘇國生今年9月表示，2021年DSE的考試期間由4個半星期縮減至3.5星期，以減少腰斬文憑試的機會；考生人數較少的科目，可能需要安排於同日上午及下午考核。

考評局公布最新的2021年DSE考試時間表，首科核心課目筆試為通識科，2021年4月27日開考。（資料圖片）

數學延伸部分及倫理與宗教科同日應考

考評局今日指，經掌握實際報考人數及分析有關科目組合數據後，決定只安排數學科延伸部分及倫理與宗教科於同一日上下午舉行。根據目前報考情況，28名考生需於同日上下午應考，當局會盡量安排有關考生於同一所試場應考。另外，部分科目在考生報名後才確認考試日期，例如英語文學及設計與應用科技科，該兩科筆試沒有考生重疊，因此安排同日考試。

因應疫情，考評局今年在《考生手冊》中加入「在試場實施的預防措施安排」，列明考生需於開考前30分鐘到達試場，必須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」。若作出虛假、不完整或誤導申報，將會受到懲處或被取消考試資格。考生進入試場前，必須正確戴上自備的外科口罩，當中口罩須完全覆蓋口、鼻和下巴，同時需使用自備或設於試場入口的酒精搓手液清潔雙手。

《考生手冊》列明，如考生正接受強制隔離、被困升降機、遇上交通意外、代表香港參與國際性活動、或家中發生不幸事件如直系親屬去世等，以致不能應考，可向考評局申請特別處理，但須提交有關證明文件。考生因考試緊張而導致不適或輕微抱恙，將不獲處理。