新冠肺炎│東頭邨貴東樓15室3戶確診　袁國勇：擾流將病毒捲入單位

新冠肺炎情出現「富亨邨亨泰樓2.0」，黃大仙東頭邨貴東樓上月底開始發現首宗個案，一個潛伏期內旋即再多5戶中招，總共有9人染疫，其中3戶更是同座向的15室。港大微生物學系講座教授袁國勇懷疑，貴東樓繼大埔亨泰樓之後再出現「擾流效應」，病毒由較低層經北風捲入高層單位，23樓以上的15室住戶都要撤離至檢疫中心。

袁國勇等專家到貴東樓視察，發現部份單位因擾流效應而感染。(羅君豪攝)

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下層患者熱水沖涼 暖空氣帶病毒上升 上層抽氣扇抽進屋

貴東樓近月首宗患者居於23樓15室，屬於日出康城地盤群組，該戶最終有4人確診。一個星期後，24樓15室亦有住戶染疫，今日29樓15室住戶亦同中招，引起「垂直傳播」疑慮。

袁國勇今日聯同衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、環境保護署首席環境主任梁啟明到場視察。袁國勇指貴東後喉管無爆裂、無人改裝喉管、U型隔氣無問題，23樓住戶有4人確診，單位內病毒量甚高，以熱水洗澡時，暖空氣便向上升，並隨抽氣扇緊貼24樓廚房窗口，而24樓15室住戶煮食時，經常開窗及抽油煙機，做成負壓環境，病毒微粒因此被抽進屋內感染住戶。

病毒經通通氣喉上天台 北風吹入向南戶

至於29樓住戶中招原因，袁國勇估計出現「煙囪效應」，糞便隨通氣喉走到天台，29樓住戶窗口向南，現時風向為北風，估計因此將病毒帶進屋內。梁啟明補充，天台喉管較短，距離牆身少於1米，因此北風較易將病毒捲入單位感染住戶，屋宇署會跟進有關情況。

袁國勇等專家到貴東樓視察，發現部份單位因擾流效應而感染。(羅君豪攝)

23樓以上15室居民需搬走檢疫

袁國勇指情況類似今年3月大埔亭泰樓的「擾流效應」，但跟近日爆發的麗晶花園不似，形容病毒經廚房抽入是新發現，若住戶樓下單位有人確診，市民應該關窗再開抽油煙機煮食。

他又指23樓以上的15室居民，都要撤離至檢疫中心，直至環保署評估清楚，而全廈其他單位則較不受影響，毋須撤離，但今晚要做測試。至於無「禁足令」，袁國勇舉出麗晶花園經驗，當時都容許居民出入，都無傳播發生，最重要是盡快完成檢測，預計明晚會有齊檢測結果。

過百名麗晶花園居民日前排隊等候取籌做檢測。（資料圖片／鍾妍攝）

另有三戶患者 一宗屬無源頭

袁國勇又透露，港大工程學院副院長李玉國會率領團隊，在麗晶花園進行二氧化碳追蹤工作，確定當地是否出現「氣溶膠」傳播。袁呼籲市民一旦在洗手間或使用抽氣扇時聞到異味，便應尋求專業人士協助檢查喉管、每周倒半至一公升水到U型喉管，防護中心亦會到受影響單位採集環境樣本，包括抽氣扇、窗口及氣喉等。

除了上述三戶，貴東樓19樓06室、21樓04室及21樓16室都有人確診，分別為無源頭、工作場所及深水埗窩仔街彩龍大酒樓個案。

冬天會令呼吸道病毒殘留更長時間，袁國勇指冬天疫症一定差過夏天，因冬天空氣較乾燥，微粒易蒸發，粒子較細小，可在空氣逗留更長，所以冬天都會較多無源頭的個案，呼籲市民注意手部衛生並戴口罩，期望疫情在聖誕節回落，大家才開心。